Más desde el fondo de mi corazón

Continuando mis reflexiones sobre la realidad nacional, quiero seguir expresando estas inquietudes desde el fondo de mi corazón.

En días pasados estuve escuchando la denuncia que hizo la procuradora Kenia Porcell sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre los casos de corrupción. Por primera vez en la historia de Panamá estamos viendo a un equipo de fiscales que está atreviéndose a enfrentar la compleja estructura de corrupción formada desde hace años y ya se les está amenazando e intimidando. Exhorto a la procuradora a revelar públicamente esos nombres y a no temblar en las investigaciones, a la vez que también exhorto a la Corte Suprema de Justicia a que no se preste para seguir perpetuando la impunidad. Los panameños debemos apoyar al Ministerio Público en esta labor para que los responsables paguen por lo que hicieron, siempre que se cumpla el debido proceso dictado por la ley.

Por otro lado, estoy muy feliz de que se haya presentado el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero más feliz me hace que ese proyecto se haya gestado en organizaciones sociales y juveniles. Ya está bueno de que los responsables de estos delitos no sean juzgados y, peor aún, que tengan la osadía de querer aspirar a cargos de elección popular, para que después la inmunidad los proteja. Perú ya promulgó un proyecto similar y lo hizo ley de la república y Panamá debería tomar ese ejemplo.

Me preocupa mucho la inseguridad que se vive en el país. El índice de homicidios está creciendo y todavía no he visto un plan específico que permita disminuirlo. Recomiendo que se hagan más rondas policiales en las zonas rojas, una mejor educación a los niños y jóvenes vulnerables a la delincuencia, y más oportunidades de resocialización a los privados de libertad, para que estos puedan brindarle un mejor futuro a su familia una vez que salgan de la cárcel.

Sobre la situación de Udelas, espero que haya un entendimiento entre el MEF y la administración de esta universidad, por el bien de sus estudiantes, administrativos y profesores. Ahora más que nunca esta universidad necesita del apoyo del Gobierno.

Por último, necesitamos políticos con ética y valores sólidos, que verdaderamente quieran servir al país con proyectos que faciliten el desarrollo sostenible del pueblo panameño.

Estos temas han venido inquietando mi corazón en las últimas semanas y espero que se puedan resolver lo más pronto posible, para que podamos construir un mejor Panamá.

