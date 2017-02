El fracaso de la revolución bolivariana

Ya las campanas en Venezuela están tocando a muerto. La llamada revolución bolivariana es un régimen que agoniza lentamente. Nicolás Maduro y sus seguidores lo saben, pero se hacen los sordos, por lo que muchos se preguntan: ¿Adónde irán a parar? ¿Qué gobernantes los acogerá cuando les llegue la hora final?

Según el criterio de algunos analistas, Nicolás Maduro ha violado nuevamente la Constitución, ya que al presentar su informe anual ante el Tribunal Superior y no ante la Asamblea Nacional (como debió de ser), desconoció la legítima autoridad de ese organismo.

Por otro lado, sobre el mal llamado diálogo que los altos mandos del gobierno insisten en reanudar, el mundo entero sabe que fue una patraña, cuyo único fin era desactivar la lucha y dividir a la oposición, pues no cumplieron ninguno de los acuerdos pactados.

Ahora se sabe que Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, son los nuevos ricos de América y, presuntamente, entraron en un círculo criminal de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

Además, actuaron en contubernio con Odebrecht e implementaron programas populistas en sus respectivas naciones, con el fin de sostenerse en el poder y proyectarse ante el mundo como “los grandes salvadores de sus pueblos”. No engañan a nadie, todos sabemos que el sistema socialista del siglo XXI que proclaman es un fracaso.

Venezuela, otrora un país próspero, donde las condiciones de vida eran una de las mejores en América Latina, hoy es un lugar maldito en el que nadie quisiera vivir. Y aunque sus gobernantes afirmen –una y otra vez– que el país es un paraíso de felicidad, ningún organismo serio les da crédito.

El mundo es testigo de los abusos que a diario cometen sus gobernantes y que la llamada revolución bolivariana –proclamada por el difunto Hugo Chávez– es un mito, una frase altisonante para sorprender a los incautos, porque sabemos que Bolívar repudiaba las dictaduras. Claro, la clase gobernante quisiera que la revolución no se terminara, porque a ellos no les falta nada. Por eso es que no se cansan de repetir: ¡Chávez vive, vive!, pero él y su mal llamada revolución bolivariana están bien muertos.

Y toda esta calamidad se la deben los venezolanos a Chávez, el maligno, que en un principio fue alumno aventajado de Fidel Castro y luego se convirtió en el maestro perfecto de otros dictadores en América que no creen en los gobiernos democráticos, que aunque no eran perfectos, con todo y sus errores eran mejores que el llamado socialismo del siglo XXI. Este sistema, más que socialismo, es una esclavitud moderna, al convertir a esos pueblos en una especie de ganado que se lleva al matadero para el sacrificio.