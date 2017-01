Fui profesor durante casi dos décadas en uno de los colegios de primera línea dentro de la educación nacional: el Colegio Javier. A la hora de la evaluación, se tomaban en cuenta tanto aspectos cuantitativos y cualitativos. Contábamos con un gabinete psicopedagógico que monitoreaba de manera permanente el problema del rendimiento escolar, caso por caso. Incluso, el tema se trataba en consejo de profesores. Había controles de calidad hacia el personal docente: se evaluaba las ausencias, conductas impropias y métodos de enseñanza. Cuando el colegio construyó sus nuevas instalaciones en Clayton, sus diseñadores y directivos pensaron en el concepto de mejor espacio y adaptabilidad a la tecnología de punta para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje más agradable, lo cual se reflejó en sus amplios salones y cantidad de áreas de esparcimiento. Enumero algunos puntos que están presentes en los fracasos escolares:

1. Es innegable que los hogares disfuncionales contribuyen a cambiar la actitud de los estudiantes y hacerlos más violentos y distraídos. Este es un punto que a muchos educadores no les importa, porque consideran que ellos no están para resolver problemas ajenos. Triste situación, ya que los estudiantes sí son nuestros problemas. No estamos solamente para dictar clases, sino también para formar personas en valores. Con frecuencia les escuché decir “que la vida se encargue de ellos”, como si los docentes no fuéramos parte de la vida.

2. Una gran cantidad de padres de familia ha dejado de apoyar la labor de formación docente, primero, porque se consideran con mayor nivel profesional que los profesores y les inculcan a sus hijos que el docente está errado. Esto para ganar simpatía con su hijo (a) con el cual han perdido autoridad en casa. Muchos padres no se comunican en el hogar y cuando ven los fracasos se apersonan a la escuela para arremeter contra los maestros y directivos, cuando no han sido capaces de darle seguimiento a su acudido y revisar la agenda escolar.

3. No es lo mismo impartir clases a 15 estudiantes que a 40. El docente pierde la capacidad de un trato personalizado que es importante. Es por ello que se necesita una extensión de la jornada, sobre todo en la escuela pública, ya que en muchos colegios particulares esto se viene dando desde hace muchos años. Un docente que atiende varias escuelas a la vez no podrá entrar en este esquema de jornada extendida, razón por la cual se requiere una revisión salarial para que este se dedique a un solo plantel.

4. Muchos educadores solo miran su profesión como una solución de empleo. Viven en constante estrés esperando el pago y encima quieren más aumento para resolver sus problemas de deudas mal adquiridas. No obstante, a la hora de la autoformación en seminarios, muchos pasan “agachados” sin que nadie los supervise. Hay muchos colegios públicos en apartados sitios del interior de la república donde los docentes toman hasta dos meses de vacaciones, sin asistir a ningún seminario de retroalimentación, lo que es vital para la buena formación docente y, por ende, de sus estudiantes.

5. Hay directores de centros escolares públicos que no cuestionan el alto índice de fracasos en los centros a su cargo, para no meterse en problemas con su personal que, dicho sea de paso, está agremiado y amenaza con huelgas si se le cuestiona. No me explico cómo hay estudiantes fracasados con la nota mínima en materias tan atractivas como Bellas Artes. En algunos colegios del interior se han dado casos de acoso por parte de docentes y malas prácticas académicas. Sus superiores se desentienden para “no meterse en problemas”. Otra pregunta interesante es ¿y dónde están los supervisores? En todo, menos en lo que les compete.

La educación actual conlleva enfrentar muchos desafíos, como el uso de la tecnología y la falta del apoyo de los padres de familia, sin embargo, siempre han existido retos para esta noble labor. Antes había que trabajar sin recursos y ser docentes multigrado, casi sin preparación, pero tenían valentía y creatividad. Siempre habrá desafíos en la educación, pero solo serán encarados por aquellos que aman lo que hacen y no por los que miran la docencia como un trabajo más y una forma de lograr estatus. Un alto índice de reprobación escolar solo refleja el fracaso del docente.