Sobre el futuro de la inteligencia humana

¿Podemos realmente igualar el poder del cerebro humano con una computadora? No solo podemos, si leyeron mi nota anterior en este periódico, saben que está pronosticado para el año 2023.

El cerebro humano es una maquinaria compleja y, a diferencia de una computadora, utiliza su poder en varios procesos simultáneos. O sea, hace sus operaciones y procesos en paralelo. De nosotros y otros. ¡Sí! Hace relativamente poco, se comprobó que tenemos lo que se llama “neuronas especulares” o neuronas espejo. Estas neuronas comprueban que ciertas acciones de un individuo causan actividad cerebral en otros individuos, algún tipo de la tan hablada telepatía, pero mucho más instintiva. Piensa en la frase: ‘ponerte en los zapatos de alguien’.

Por otro lado, un chip de computadora hace una operación a la vez o, más bien, en series. Pensarías: ¡pero qué lento hacer una sola cosa a la vez! Claro que si haces un proceso a la vez, de una forma muy rápida sobrepasas los tantos procesos que hace el cerebro simultáneamente. Eso, en conjunto con diseño de hardware y software, es el plan para emular el cerebro humano.

Para este momento, llevamos años tratando de crear inteligencia artificial, mejor conocida popularmente como AI. Está grabada en nosotros: libros, películas, en mucha y galardonada ciencia ficción. De hecho, lo que se predice para 2023 es una computadora que hace la misma cantidad de procesos a la vez que el cerebro humano, pero esto no es necesariamente una ‘máquina inteligente’. No es que no hayamos creado algunos tipos de proceso computacional que asemejan inteligencia como tal, es solo que todavía no es del todo ‘inteligente’ (sin contar que la definición de inteligencia es una discusión actual). Sería mejor clasificarla como una serie de habilidades matemáticas, por ejemplo. Y le faltan habilidades más profundas, contestar preguntas como: ¿qué es el consciente?’, ‘¿qué es eso que comúnmente llamamos alma?’ No es lo mismo responder un par de operaciones matemáticas o dar una dirección, que elaborar en conceptos abstractos preguntas que nosotros mismos aún no podemos contestar.

Ahora imagina que puedes conectar tu mente a una computadora que te ayuda a hacer cosas que las computadoras hacen bien: lógica, organizar información, operaciones matemáticas complejas, visualizaciones de datos. Todo esto es tangible con el advenimiento de las interfaces digital-mentales.

¿Qué es una interfaz digital-mental? Para los que recuerdan el clásico The Matrix, específicamente cuando Neo se insertaba una gigantesca aguja en la nuca para conectarse a las computadoras, es exactamente eso. Una forma de conectar nuestra mente a computadoras, utilizando todo su poder solo con nuestro pensamiento, eventualmente haciendo una armoniosa y continua relación donde pensamos en conjunto con máquinas y su propia inteligencia.

Claro que hay maneras más fáciles que la dramática aguja en la nuca: una calcomanía en la sien que lea tus ondas cerebrales, inyecciones de nano robots (robots microscópicos) al sistema sanguíneo y la que menos me gusta: que te implanten un chip.

Con nuestra creatividad y el poder matemático de una computadora actual pegado a nuestra mente, imagina lo que podrías lograr. Imagina ahora esta misma conexión con algo tan poderoso, como lo es la inteligencia artificial; humanos y tecnología inteligente resolviendo problemas juntos: creando, haciendo. Inteligencia artificial es algo que crece exponencialmente con el tiempo, hasta llegar a ser más poderoso que nuestra propia inteligencia e incalculable en capacidad.

Espérala entre 2020 y 2050, según Kurzweil.

Gracias a V.S. Ramachandran y Ray Kurzweil, por iluminarme en este complejo tema.