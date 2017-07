Los gais y el cristianismo, según la ‘Biblia’

El próximo día 13 de julio, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia celebrará una marcha en favor de los valores familiares tradicionales y en contra de la ideología de género y los matrimonios homosexuales. Ya en la ciudad de Panamá el pasado 1 de julio se celebró una marcha en favor de los derechos del colectivo LGBTI.

En un artículo nuestro titulado: “Homofobia en la conquista”, publicado en este periódico, La Prensa, el pasado 16 de junio, concluimos que “hoy los científicos consideran al homosexualismo como una opción”, opinión que generó mucha controversia. Un lector afirmó: “Hoy los científicos no lo consideran una opción; lo consideran una condición de la persona, como ser zurdo o tener ojos azules. Incluso se cree que podría ser genético o debido a los niveles de absorción de tetosterona del feto durante su gestación. Nunca se ha considerado una ‘opción’ por parte de los científicos” (sic).

La verdad es que tanto la cultura europea del siglo XVI como la de las poblaciones indígenas de la época de la conquista eran homofóbicas, es decir, que discriminaban a los homosexuales. En el plano religioso, tanto los originarios como los europeos consideraban que existía una relación entre conducta homosexual y castigo divino. Debido a esto es que en el Viejo Testamento de la Santa Biblia se dice que Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra (de allí el nombre de “sodomitas” que se les da a los homosexuales).

También en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, se condena la conducta homosexual. El apóstol Pablo, en su “Epístola Primera a los Corintios”, capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice que los “injustos” no poseerán el reino de Dios. Pablo incluye en la categoría de “injustos” a los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los “afeminados”, los “sodomitas”, los ladrones, los avarientos, los borrachos, los maldicientes y los que viven de rapiña.

No hay registro de que Jesús de Nazareth haya dicho algo acerca de la homosexualidad. A lo que sí vio Jesús como las más grandes amenazas fueron a la injusticia y a la hipocresía religiosa. La actitud de Jesús hacia los gais no fue hostil. Lo podemos observar en la historia de Jesús sanando al siervo del centurión. La palabra original usada para el “siervo” o “sirviente” es “pais”, la cual en la cultura griega se refería al “amante joven” de un hombre mayor, más poderoso o educado. Jesús, siendo Dios hecho hombre, que todo lo ve y todo lo sabe, curó al siervo del centurión sin hacer ningún reproche (ver Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13; Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10), pues solo la fe del centurión fue suficiente: “(…) Iba pues Jesús con ellos y estando ya cerca de la casa, el centurión le envió a decir por sus amigos: “Señor, no te tomes esa molestia; que no merezco yo que tú entres dentro de mi morada. Por cuya razón tampoco me tuve por digno de salir en persona a buscarte; pero di tan solo una palabra y sanará mi criado. Pues aún yo que soy un oficial subalterno, como tengo soldados a mis órdenes, digo a este: ‘Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi criado: Haz esto, y lo hace’. Así que Jesús oyó esto, quedó como admirado; y vuelto a muchas gentes que le seguían, dijo: ‘En verdad os digo, que ni aun en Israel he hallado fe tan grande’. Vueltos a casa los enviados, hallaron sano al criado (amante) que había estado enfermo”.