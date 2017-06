El general Inabaginya

Uno de los grandes caciques de la comarca Guna Yala es Inabaginya. Llegó a ser cacique en 1908, después del fallecimiento, aún no esclarecido, de su tío Inanaginya, quien fue el primer cacique que tuvo la comarca Guna Yala antes y después de la separación de Panamá de Colombia.

En 1908 Inabaginya tenía mayor influencia por la cantidad de comunidades de su jurisdicción y ello implicaba que el Gobierno panameño tuviera mayor interés en su persona, porque podía hacer cambios transcendentales en la vida política de su región. Inabaginya tuvo diferencias con el doctor Belisario Porras, tres veces presidente de la República, porque quería que Inabaginya aceptara la educación formal en las comunidades de la comarca. Inabaginya sustentaba que no podía aceptar la educación formal cuando en el sector de Cardi la Policía panameña estaba abusando y maltratando a sus comuneros y obligaba a las mujeres gunas a usar traje y no mola y que hablaran el español y no el guna, que son algunos de los verdaderos motivos por los cuales empezó la revolución o levantamiento. Por tal motivo, Inabaginya repudiaba los hechos violentos de la Policía contra los comuneros del sector de Cardi. Todas estas situaciones obligaban al cacique a rechazar la educación formal en aquel tiempo. ¿Cómo voy a aceptar una educación a base de golpes, maltratos y torturas? se preguntaba. Uno de sus profundos pensamientos era “La educación no puede ir en contra de la cultura de un pueblo”.

Lamentablemente, en las escuelas públicas y particulares no se enseñan las verdades sobre el levantamiento guna, sino que en los libros de historia solo dicen que fue Richard Oglesby Marsh quien instigó a los gunas a sublevarse en contra de la Policía panameña.

En 1927 el gobierno de Rodolfo Chiari condecoró a Inabaginya con el título de general, reconociendo el sacrificio que ha venido realizando a favor de su gente. Con esta condecoración se escribía una historia más, no solamente en la vida de nuestro personaje, sino en la historia de Guna Yala. Así Inabaginya era reconocido como general por los gobiernos de Colombia y Panamá (1927). Hasta la fecha Inabaginya es el único cacique que ha sido condecorado con el título de general de brigada por ambos gobiernos. Así el historiador colombiano Eduardo Lemaitre reconoce a Inabaginya también en su libro Panamá y su Separación de Colombia.

En 1929 el cacique también estuvo conversando con el presidente panameño Florencio Arosemena sobre la Reserva Comarcal (Ley 59 de 12 de diciembre 1930).

En las notas que el cacique enviaba al presidente le informaba sobre los abusos y maltratos que estaba sufriendo su gente en varias comunidades. Algunos de los caucheros ya se estaban apoderando de los bienes de los gunas. Ante la insistencia del general, finalmente pudo lograr su cometido con la creación de la Reserva Comarcal, “que le daba cierta seguridad para evitar la intromisión de elementos extraños caracterizados por la voracidad y el ánimo de explotación de sus tierras y hombres”, decía el doctor Carlos A. Morales, quien fue invitado especial en la comunidad de Sasardi Mulatupu en 1982 para conmemorar un año más de la desaparición física del cacique. Sobre el tema de los caucheros, un documento fue publicado en La Habana, Cuba, en 1946, en donde hace mención del cacique y general Inabaginya.

“En 1862 empezó la verdadera explotación. Quien se oponía se sometía a un severo castigo. La llamada civilización comenzaba a vender a Panamá su tributo de sangre de desarrollo industrial del caucho. Muchos indígenas perecieron bajo el machete de los tenaces caucheros…”. “En 1825, nuestro caucho es llevado para la India, por el gobernador Croos, colectándose unos 750 vástagos de caucho y así fue embarcado a South Amporton... y allí fueron cultivados hasta conseguir su producción. Así, San Blas contribuyó al fomento industrial del caucho en Oriente, pero solo a la atinada intervención de Inabaginya eliminó a los invasores que explotaban sus recursos naturales...”.

“Hoy día se debe a Inabaginya que los recursos naturales de áreas Indígenas fueran todo de San Blas, fueran perdidos dentro de la reserva indígena...”.

Por otra parte, en 1932 el cacique Inabaginya apoyó la candidatura del doctor Harmodio Arias Madrid. En el gobierno del presidente Arias los temas de Guna Yala fueron tomados más en cuenta. Aquel año se realizó una de las elecciones más limpias en nuestro país. Por órdenes precisas del presidente, nuestro cacique estuvo por tres meses en la ciudad capital conversando con el mandatario.

Inabaginya falleció el 13 de junio de 1938, a los 65 años de edad. En el año 2010 la Asamblea Nacional decretó por petición del diputado Absalón Herrera, día feriado el 13 de junio de cada año a nivel de la comarca Guna Yala para conmemorar su fallecimiento.

Ojalá que este pequeño aporte sirva para ir completando las lagunas que existen todavía en nuestra historia, y en este caso específico, la historia de los líderes de Guna Yala y que este personaje sea reconocido en su justa dimensión.