La gestión de proyectos eólicos

Las tecnologías renovables no convencionales, también llamadas “nuevas” tecnologías renovables, en realidad tienen más de 30 años de operación comercial. Son probadas y confiables, y aunque han sobrepasado restricciones tecnológicas, en algunos países no han vencido paradigmas mentales. Dinamarca ha comprendido esto, por eso inició un programa para el desarrollo eólico en el mar, cuya meta es lograr precios más competitivos mediante la reducción de riesgos de los proyectos realmente “banqueables”. En 1991, Dinamarca contaba con máquinas de 450 kilovatios de capacidad, 25 años después ya se utilizan máquinas de 8 megavatios.

El programa propone pagos fijos para las primeras 50 mil horas de carga completa. Además, la empresa de transmisión realiza los estudios de impacto ambiental, evaluación geotécnica del proyecto y “todas” las instituciones más autoridades involucradas se aseguran con anticipación de hacer sus aportes y así contar con un proyecto que tiene el visto bueno general. Todo esto reduce la incertidumbre y hace que las empresas desarrolladoras compitan por los sitios de mejor calidad, previa aprobación ambiental y técnica del Estado. A la empresa asignada se le asegura el uso de una ventanilla única en la Secretaría de Energía durante el desarrollo y operación del proyecto. Importante, todos los costos iniciales del Estado son publicados y los cubrirá el concesionario, una vez adjudicado el proyecto. El punto de conexión es construido a tiempo y financiado por el Gobierno (empresa de transmisión). Luego de que varias empresas precalificadas hagan sus ofertas, el proponente seleccionado obtendrá pagos al precio acordado por las primeras 50 mil horas, lo que equivale a un periodo de entre 12 y 15 años. Al finalizar el contrato, su energía se entregará al mercado ocasional o tendrá que volver a participar en licitaciones. Este sistema logra precios de 50 dólares por cada megavatio/hora, unos cinco centavos por kilovatio/hora.

En Panamá, se deben mejorar los sistemas de licencias, concesiones, programación y ejecución de licitaciones que, en muchos casos, no incentivan el desarrollo de proyectos renovables debido al nivel de riesgo e incertidumbre. Fuera de reducir la subjetividad en los procesos y transformarlos a procesos científicos/técnicos, es importante comprender cómo las empresas planifican, ejecutan y operan los proyectos. Para que, juntos, gobierno y empresa privada, diseñen un procedimiento en el que los tiempos, procesos y costos del proyecto sean considerados en su justa proporción e impacto. Estas fallas no solo afectan a los inversionistas, sino al sistema eléctrico y a los usuarios, pues crean incertidumbre y, en ocasiones, proyectos fantasma que no se materializan. La ASEP y la Secretaría Nacional de Energía están por proponer modificaciones a las leyes de mercado eléctrico, ya consultadas con los gremios, por lo que se espera que acojan las recomendaciones para que surja un documento que incentive la inversión energética, y proteja el crecimiento ante la eventual falta de energía, lo que agravaría los problemas del sistema de transmisión nacional.