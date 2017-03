Un golpe directo a la Asamblea Nacional

“Muerte civil” para los funcionarios, políticos y partidos involucrados en actos de corrupción. Esta ley fue emitida hace poco por el Gobierno de Perú y expresa, claramente, que los personajes a los que se les compruebe la comisión de actos dolosos que afecten las arcas del país, no volverán a trabajar para el Estado, nunca más. Perú da un salto gigantesco aplicando el refrán: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Tan ingeniosa ley pudiera frenar las demenciales ansias de los políticos de acumular riquezas, recurriendo a falsedades y maquillados de legalidad, porque al destaparse la olla de grillos se rasgan las vestiduras, pregonando y justificando lo injustificable.

En Panamá las denuncias de corrupción son el pan de cada día. Al salir el sol, nos desayunamos con nuevos escándalos que dan a conocer los medios de comunicación, que revelan a los protagonistas de alto perfil, quienes pregonan estar revestidos de honestidad y transparencia.

Desde siempre, a mi inquieta y reducida inteligencia le ha resultado difícil asimilar las complejas estrategias políticas. Me preguntaba: ¿por qué los candidatos a puestos públicos invierten miles y hasta millonadas de dólares para lograr sus propósitos electorales? De salir electos, ¿cómo recuperan esas inversiones? ¿Los emolumentos y privilegios que reciben, ya en los cargos, son suficientes para recuperar lo invertido en la campaña? Las respuestas son claras, y el manejo usual es el siguiente: “Se elaboran borradores de proyectos de ley que iban directo a ciertos sectores comerciales o empresariales, y antes de darlos a conocer se los remitían a los que serían afectados, con una intención delictiva que apuntaba al chantaje. No hay que meterle mucha mente a lo que vendría después. Botín en mano, se comprometían a no presentar jamás los proyectos extorsionistas.

¿Dónde está la dignidad de nuestra clase política? Dignidad es una manera de comportarse para obtener aceptación en el entorno familiar y social. En cambio, lo que tenemos es una justicia volátil, zigzagueante y comprometida con intereses personales. Panamá sufre ataques por todas las esquinas. Aún son audibles los disparos de cañones por los papeles de Panamá. la Lista Clinton, Odebrecht y, ahora, se suman los escándalos de la Asamblea Nacional, que La Prensa ha detallado en sus primeras planas. La corrupción cabalga dentro de la Asamblea Nacional. Se ha destapado un escándalo de altas proporciones que presenta los más oscuros manejos de la clase política, para enriquecerse creando absurdas y ficticias donaciones y organizaciones, con partidas que “generosamente” otorgaban los directivos de ese recinto legislativo.

Ciudadanos de experiencia acumulada durante años, me informaban que esos manejos siempre han existido, pero que ahora han sido aumentados y “mejorados”. Los asesores en la Asamblea (abogados, economistas, etc.) son los genios que crean estructuras para que los diputados obtengan algunos dólares más, aparte de sus salarios. Esto suena lógico, pues la materia gris no es muy abundante en el Palacio Legislativo.

Se dice que cuando el dinero habla, la verdad calla. Esta vez no debe haber refugio ni capilla que dé hospitalidad a los corruptos. Si la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público se esconden debajo de la mesa para no investigar a los diputados señalados como corruptos, entonces, es el turno del pueblo para enfilar baterías contra los tres órganos del Estado, porque es evidente el hastío al ver que se hacen denuncias de corrupción, y no pasa nada. Los golpes de pecho de algunos diputados, que proclaman su honestidad y que dicen llevar respuestas a las comunidades, no conmueven a la sabiduría popular.

Esperemos que funcionarios decididos se revistan de patria y sienten en el banquillo de los acusados a los miserables que, al enriquecerse ilícitamente, impiden un mayor avance del país.