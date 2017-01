La gota que derrame el vaso...

Espero que este artículo pueda publicarse. Tomando en cuenta que para la fecha de publicación ya habrá tomado posesión “la amenaza naranja”, no puede descartarse la posibilidad de que, curioseando para qué son los números y los botoncitos rojos del maletín nuevo, haya desatado la tercera guerra mundial. Finalmente, basado en sus intervenciones tuiteras durante la transición de mando, da la impresión que las ganas de armarla no le faltan. Esperemos que no dé con el orden correcto de los numeritos...

La consecuencias que tendrá en Panamá la confesión de los ejecutivos de Odebrecht de haber pagado coimas por 59 millones de dólares repartidos entre los tres últimos gobiernos, nadie sabe a dónde llegarán. Lo que es un hecho es que la paciencia de la gente parece que está llegando a su final.

Pero entendamos que escuchar que Odebrecht usaba métodos corruptos para lograr sus contratos y ajustes, dudo que haya sido sorpresa para nadie. Desde el día uno se cuestionaron las licitaciones y las frecuentes adendas de sus proyectos. Igualmente, la costumbre de los ejecutivos de la empresa de viajar con funcionarios del gobierno y periodistas que crean opinión, siempre generó suspicacias sobre sus métodos empresariales. Por otro lado, la capacidad del consorcio brasileño para completar las obras en el tiempo programado la hacía una apetitosa opción confiable para los gobiernos que buscan ver sus promesas de campaña cumplidas.

El caso es que cuando se confirma lo que ya se sospechaba, todo el mundo ha recordado aquel plan de gobierno en el que la prioridad sería la transparencia, la persecución de los corruptos de cualquier gobierno y de cualquier nivel en la escala gubernamental. Si a eso se le suma la escasa acción de nuestras autoridades, en comparación con lo que se ha hecho en casi todos los países con la información confesada por Odebrecht, es imposible que no surjan suspicacias sobre si se está o no escondiendo algo en todo esto.

Las teorías de conspiración van desde que no se quiere que Martinelli regrese para que no hable, como que funcionarios del actual gobierno que ocuparon cargos de jerarquía en la alianza del gobierno anterior pudieran estar involucrados en el reparto y que, por eso, se evita hacer una investigación más detallada y de cara a la población, cumpliendo con la transparencia prometida.

Pero el elemento más curioso es que se comienza a percibir una indignación colectiva como hacía mucho no se sentía en Panamá. La situación recuerda el final de la década de 1980 cuando una información que para nadie era sorpresa terminó constituyéndose en el movimiento popular más grande de que tenga memoria nuestro país. Si a eso le sumamos la herramienta que constituyen las redes sociales para diseminar y contagiar el disgusto, la combinación se convierte en una olla de presión que en cualquier momento pudiera estallar.

Ante los comunicados y pronunciamientos que comienzan a escucharse, cada vez con más entusiasmo, provenientes de los más diversos grupos, algunos ministros han respondido con una carta absolutamente contraproducente, con la que tratan de hacer ver que toda esta queja contra la corrupción, y las exigencias de expulsar a Odebrecht del país lo antes posible no es más que una maniobra politiquera de quienes quieren perjudicar la imagen del gobierno. Una conducta similar al manejo que le diera en aquella ocasión el gobierno militar a los comunicados que terminaron en la conformación de la cruzada civilista. Lo que hemos escuchado esta semana parece que viniera de gente que hubiera vivido aquel momento de nuestra historia.

Acusaciones como que la protesta surge de quienes no se beneficiarán de las casas de Colón o de quienes no utilizan el Metro, sugiere una total desconexión con el sentir de la gente. Además, recurrir a la lucha de clases en momentos de indignación nunca da buenos resultados porque solo genera más crispación. Sino, recordemos cómo trató el gobierno militar de llamarle a la Cruzada Civilista “la revolución de los Mercedes Benz”, como si fuera una protesta solo de la clase alta.

Para el próximo miércoles se ha convocado una concentración en la Iglesia del Carmen para protestar contra la corrupción y echar a Odebrecht, algo que tiene mucho más eco en redes sociales de lo que imaginé inicialmente. Si bien es cierto que los oportunistas de los partidos políticos de oposición tratarán de apoderarse de la protesta, parece que el origen de la convocatoria no viene de ningún grupo político en particular, sino que se origina de esa indignación que desde hace tiempo muchos hemos dicho que llegará, tarde o temprano.

Lo injusto de todos estos movimientos es que siempre termina pagando el pato el que está en gobierno en ese momento. No necesariamente lo paga el más culpable ni el más ladrón. Lo paga el que está en la silla cuando la sangre llega al río. Sino, que le pregunten a los expresidentes de Guatemala y de Corea del Sur.

No sé si aún quede tiempo para detener la ola de indignación, pero se hace prioritario que tanto el presidente como las autoridades judiciales y del Ministerio Público muestren su liderazgo y tomen medidas claras, de cara a la gente, para que se sepa quiénes fueron los beneficiarios de las coimas y se les castigue, como se está haciendo en todos los países en donde Odebrecht repartió coimas (con la vergonzosa excepción de Mozambique, Angola y Panamá). Así mismo, tienen que aceptar que mientras Odebrecht siga construyendo sus proyectos insignia, no se podrán zafar de la mala imagen que generan. Es así de simple.

Posiblemente hemos llegado a la gota que derramará el vaso... Pronto lo sabremos. Mientras tanto: ¡Nos vemos el miércoles! @drpichel