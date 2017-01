No más hidroeléctricas, una medida acertada

Entre los modos de generar energía eléctrica para cumplir con nuestra creciente demanda energética nacional, las hidroeléctricas denominadas de “pasada” quizás sean las que mayor daño le ocasionan al ambiente, así como al recurso hídrico, poniendo en peligro el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria en áreas aledañas a las cuencas afectadas.

Hay dos tipos de hidroeléctricas en Panamá: las de “caída” que represan los ríos, generando energía allí mismo, pero los ríos continúan su cauce sin mayor afectación, y las de “pasada”, que desvían el 90% del cauce mediante túneles o tuberías, por largas distancias.

Por ejemplo, el río Chiriquí Viejo cuenta con 22 hidroeléctricas aprobadas, 10 están construidas una detrás de la otra. Por consiguiente, por 54 kilómetros continuos su cauce queda con el 10% restante, llamado irónicamente “caudal ecológico”.

Hasta hace muy poco tiempo se había mantenido un desarrollo no sostenible de las hidroeléctricas en nuestro país, con un total de 73 aprobadas en la provincia de Chiriquí. Muchas de estas son de pequeña escala, generando muy poca energía para justificar el daño ambiental que ocasionan; sin embargo, su popularidad corresponde a la búsqueda de beneficio económico con total irresponsabilidad de parte de sus promotores.

Nos preguntamos ¿qué relevancia puede tener la siembra de mil hectáreas, si la sociedad acaba con los bosques de galería que bordean los ríos afectados por las hidroeléctricas?

No obstante lo anterior, es nuestra intención reconocer al Ministerio de Ambiente por la labor tan indispensable que han venido desarrollando, al declarar prescrito un total de 15 proyectos entre los años 2015 y 2016. Estos fueron declarados prescritos, pues a pesar de que tenían los permisos necesarios, no se habían iniciado las obras o contaban con estudios de impacto ambiental obsoletos y defectuosos, por lo que correspondía legalmente la medida de prescripción.

Consideramos que esta acción de parte del Ministerio es cónsona con su visión: “Contribuimos al logro de un ambiente sano, a través del desarrollo de una cultura sostenible”.

Entre las prescritas está la hidroeléctricas Barriles, que aparte de encontrarse bajo los parámetros legales requeridos para que se le declare como tal por la autoridad, atenta contra la seguridad alimentaria del país al afectar lecherías de tierras altas. De igual forma, pone en peligro sitios relevantes del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, como es el Sitio Arqueológico Barriles.

Exhortamos al Ministerio de Ambiente a que continúe con esta importante labor en defensa de un ambiente sano. Consideramos que la actual ministra se encuentra en el camino correcto, promoviendo la defensa de la naturaleza como así lo ordena su cargo, y que, a pesar de las críticas que se puedan generar de parte del sector de la construcción y de los promotores, es trascendental que el Ministerio de Ambiente propugne por la protección del recurso hídrico nacional, en especial, cuando se piensa modificar, próximamente, la ley que regula el uso del agua.

Esta labor es, precisamente, la que justifica su existencia. Por eso, como hemos escrito en las pancartas: “¡El pueblo dice: No, no, no. No más hidroeléctricas!”.