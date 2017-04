La hipocresía de la OEA

A Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la mayoría de sus gobiernos corruptos les importa un rábano la democracia en Venezuela. Esto se demuestra con el doble rasero moral que usan, mirando para otro lado, ante las muchas y más graves violaciones de los derechos humanos que pasan en nuestro continente a diario. Lo que quieren es someter a un gobierno que no obedece las órdenes de Washington y que tiene mucho petróleo.

La OEA, Almagro y el Gobierno de Panamá, que han mantenido un silencio cómplice frente al golpe de Estado contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, quienes callaron frente a los golpes de Estado contra Fernando Lugo de Paraguay y Manuel Zelaya de Honduras (con su secuela de muertos), pretenden condenar ahora a Venezuela.

Los gobiernos de la OEA, que no dicen nada frente al asesinato sistemático de cientos de defensores de derechos humanos en Colombia y Honduras; quienes son mudos ante el fraude electoral en Haití; gobiernos desprestigiados como el de Peña Nieto de México, cómplice de crímenes contra la humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora pretenden avalar a la derecha golpista de Venezuela.

¿Con qué moral presidentes, como Juan Carlos Varela, pretenden dictar pautas “democráticas” a Venezuela, si acaban de utilizar la fuerza militar (Águila) para expulsar a 600 humildes familias precaristas de un terreno baldío que tomaron, a falta de soluciones habitacionales para los pobres? ¿Con qué desfachatez va a hablar Varela de libertades democráticas a Venezuela, si en ese “operativo” la Policía panameña golpeó y arrestó a dos jóvenes periodistas y las tuvo retenidas por más de 12 horas, sin cargos?

El imperialismo estadounidense y la derecha venezolana han intentado liquidar desde el principio el proceso bolivariano, nacido de la lucha de su pueblo contra los gobiernos neoliberales y lacayos de Estados Unidos de la década de 1970 y 1980. Primero intentaron un fracasado golpe de Estado en 2002 contra Chávez; luego, vino su prematura y sospechosa muerte. Fallecido el líder, el gobierno yanqui y la derecha venezolana creyeron que era el momento de liquidar el proceso, tumbando a Nicolás Maduro y recurriendo a todo tipo de métodos, como sabotaje económico, acciones terroristas, bloqueo legislativo, etc.

En la medida en que la derecha venezolana, agrupada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), no ha logrado su objetivo de derribar al presidente Maduro, forzar elecciones anticipadas o convocar a un referéndum revocatorio, ha apelado a la ayuda del Gobierno de EU y de la OEA para que culpe a Venezuela de la ruptura de la Carta Democrática y, así, justificar un golpe de Estado militar, al que ha llamado, descaradamente, el opositor Enrique Capriles o a una intervención militar extranjera.

Al gobierno de Maduro le caben muchas críticas por la forma en que, por acción u omisión, gestiona la crisis; en particular, por el desabastecimiento de alimentos y medicinas y el combate a la corrupción, que afectan gravemente al pueblo. Principalmente, por hablar de “socialismo”, mientras avala un sistema capitalista de especulación cambiaria, fuga de capitales, importación y acaparamiento privado de alimentos, etc. Pero es al pueblo de Venezuela, soberanamente, al que le corresponde decidir quién debe gobernarle, no a una intervención extranjera ni a la OEA. Veamos el triste ejemplo de Panamá, con la invasión de 1989, que no nos trajo ninguna democracia, sino un régimen oligárquico corrupto.