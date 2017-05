Es hora de que la ATTT ponga orden

En estos momentos atravesamos nuevos problemas con el transporte de pasajeros, cuyos operadores realizan cierres de calles para “defender” la inoperancia y las deficiencias del transporte selectivo. Generalmente, los taxistas convierten sus vehículos en “colectivos”, llevando a los clientes a recorridos que no desean, pues primero despachan a unos pasajeros y luego a otros, y les cobran la tarifa que se les antoja.

Estos señores (as) ni siquiera respetan a las personas mayores. Carecen de paciencia y amabilidad, pero se quejan de la competencia y el buen servicio de Uber. En mi caso, las veces que he tratado de tomar un taxi, invariablemente, escucho “no voy”. Sin mentirles, a veces he parado hasta 10 taxis y ninguno me quiere llevar a mi destino.

Propongo –igual que sugería un periodista al que escuché en la televisión– que las autoridades se valgan de personal encubierto que utilice los taxis y recabe información sobre el pésimo servicio que prestan. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tiene suficiente gente para hacer esos operativos. Estoy segura de que la situación mejoraría, porque hace falta concienciar a los taxistas, pero es un proceso lento.

Igual sucede con el transporte colectivo. En este caso habría que asignar personal encubierto de la ATTT para que investigue, por ejemplo, por qué algunos conductores cobran 50 centavos, sin que se haya aumentado la tarifa de los famosos “diablos rojos” (que aun existen), y por qué insisten en poner música estridente, cuando eso se había prohibido.

En el Metro Bus, como recomendé en un artículo anterior, deberían asignar a personas que pongan orden en el uso de asientos para personas mayores; multen a los que ingresan por la puerta trasera sin pagar, y eviten que los usuarios se coloquen en la franja amarilla, afectando a los que van a salir.

Por otra parte, la ATTT debe ser más estricta con los automovilistas que no tienen al día los seguros de sus vehículos, pues ha pasado que cuando ocurre un accidente la parte afectada se ve imposibilitada de reparar el daño.

Pregunto: ¿Qué se puede hacer con esas personas irresponsables que no pagan el seguro de daños a tercero? Pienso que en esos casos, la ATTT pudiera tomar medidas como cancelarle la licencia por dos años, para que tomen conciencia de su mal proceder y del engaño a las autoridades.

También se pudiera establecer una plataforma de comunicación entre la ATTT y las compañías de seguros, para verificar cuáles vehículos carecen de este requisito.