¡La hora de empezar es ya!

¿Cuántas veces ha entrado a una oficina (pública o de empresa privada) o a un elevador y saluda con un cortés “buenos días” o unas “buenas tardes, pero nadie le responde el saludo? Los funcionarios están muy ocupados viendo sus celulares, hablando por teléfono o comentando el capítulo de la serie o telenovela que vieron la noche anterior. Igual sucede con las nuevas tecnologías, cuando una persona envía un correo o chat y quien lo recibe ni siquiera escribe una breve respuesta, dejándole saber que lo recibió o leyó, aunque aparezcan los dos “ganchitos azules” del Whatsapp.

Siempre se dice: “Es que los valores y la cortesía se enseñan y se aprenden en los hogares”, pero pregunto yo: ¿En cuál hogar? Hace tiempo alguien me comentó que, en las escuelas, hasta un 60% de los muchachos provenía de hogares en los que no había papá y mamá o que en un momento los hubo, pero se habían divorciado. ¡Como si esta situación eximiera a los padres de sus responsabilidades!

Comprendo que hay familias en que, aunque el padre y la madre vivan juntos, por razones económicas, ambos salen a trabajar desde muy temprano y regresan ya entrada la noche. Por ende, los niños y los jóvenes quedan al cuidado de una abuela, de una nana o hasta de la vecina que “cuida a todos los pelaos de la calle”.

A pesar de todas estas situaciones, los padres deben enseñar y forzar a sus hijos a pedir y agradecer, utilizando “las palabras mágicas”: “Por favor” y “gracias”. A saludar con un “buenos días” o “buenas tardes” y hasta el “buenas noches”. A pedir permiso para levantarse, salir de un salón o para pasar a lado de otra persona.

El respeto a los mayores no debe pasar de moda. Alguien en mi generación le vendió la idea a muchos de que había que “ser amigos” de nuestros hijos y, por ende, permitir que nos faltaran el respeto; que no saludaran ni practicaran aquellos valores que nos habían enseñado a nosotros. ¡Qué equivocados que estaban! Los amigos de nuestros hijos son sus pares de la misma edad y así será siempre. Eso no quita que uno les dé confianza para que nos hablen, abiertamente, sin prejuicios y sin tapujos, pero nunca sacrificando nuestra posición de padres.

Los maestros deben recoger la batuta de enseñarle a los niños y jóvenes a practicar la cortesía, el respeto, la puntualidad, la honestidad y la solidaridad, entre tantos otros valores que terminarán construyendo sus caracteres y fortalecerán su don de gente. No desfallezcamos en la educación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros vecinos.

Mi mamá decía que “el niño malcriado encuentra a sus padres en la calle”, lo que significa que si crías a un “niño malcriado” en la calle encontrará quien lo corrija y no siempre de la mejor manera. Es mejor ahorrarles esa pena y retomar la enseñanza y práctica de valores, que ojalá vuelvan a caracterizar a los ciudadanos que tanto amamos este pedacito de tierra, que unió un continente y sigue uniendo los mares, el comercio y a los pueblos del mundo.