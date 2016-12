Odebrecht le robó al pueblo panameño. Ese es un hecho tan irrefutable, que la propia empresa lo ha admitido. Odebrecht no solo le debe explicaciones a los fiscales de Brasil, también se las debe a este pueblo panameño, de cuyos impuestos salió el dinero para sobornar a funcionarios y políticos en nuestro país, incapaces hoy de dar la cara por lo que han hecho. Sabemos que Odebrecht ha confesado el pago de coimas por un monto de 59 millones de dólares, ¿pero es todo? Queda la tarea de aclarar cuánto y a quiénes les pagaron. Además, el Gobierno y las autoridades locales están en la obligación ineludible de exigir la devolución de los millones robados, se deben emprender acciones legales para que Odebrecht retorne al país lo que repartió a diestra y siniestra sin ser de su patrimonio. El presidente Juan Carlos Varela y sus ministros se reunirán hoy, los panameños esperamos que de esa reunión salgan acciones concretas y enérgicas contra Odebrecht. Las vías para que se devuelva lo robado podrían pasar por la negociación, que incluye la rebaja del costo de proyectos que realizan en la actualidad o acciones más extremas, como congelar sus fondos en Panamá, que a estas alturas presumimos que deben ser exiguos. Las obras que no ha comenzado –como es el caso de las aceras en la ciudad capital- que ya no se le permita construirlas y mucho menos que la empresa participe en licitaciones futuras, como en el caso del cuarto puente sobre el Canal. Las decisiones del presidente repercutirán para bien o para mal en la reputación internacional de Panamá, por lo que seguir haciendo negocios con una empresa que ha demostrado ser una perfecta delincuente y corruptora no ayuda en nada a restituir nuestro maltrecho prestigio. Señor presidente, su gobierno adquirió un compromiso contra la corrupción y las señales que vemos son más que confusas, luego de haberle otorgado contratos a esta empresa por más de 2 mil 500 millones de dólares bajo su administración. Si su compromiso es combatir la corrupción, exíjales devolver lo que le ha robado a este pueblo que usted representa y que dice defender. Ya está bueno de excusas: es hora de pasar de las palabras a los hechos. No esperamos menos de alguien que se comprometió con la honestidad y la institucionalidad de este país. ¡Cumpla!