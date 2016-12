El Ministerio Público conformó una “superfiscalía” para investigar el caso Odebrecht y todas sus aristas. El despacho está integrado por cuatro de las fiscales superiores anticorrupción y seis fiscales adicionales que, junto con personal auxiliar, realizarán las investigaciones de este megacaso criminal. Esta iniciativa llega muy tarde y no le da confianza a la opinión pública, ya que por más de año y medio el Ministerio Público ha conocido de las denuncias contra la constructora brasileña y no realizó ninguna acción significativa en dicha investigación. Además, la falta de cooperación de Panamá con Brasil en esta misma causa supera el año, lo que ha retrasado importantes acciones judiciales en el país sudamericano. Estos hechos combinados llevan a la conclusión de que la Procuraduría General de la Nación no tiene la independencia para llevar adelante esta importante tarea de forma imparcial, ya que las pesquisas podrían conducir a personas ligadas no solo al gobierno pasado, sino también a la actual administración. Panamá necesita una fiscalía independiente que enfrente este monstruo. No podemos más con la complicidad y el conflicto de intereses.