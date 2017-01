Esta es una semana crucial para dos medios nacionales, en la cual se puede definir el futuro de uno de los diarios más antiguos del continente. La Estrella de Panamá y El Siglo están en medio de posiciones encontradas entre el Gobierno de Estados Unidos y su accionista mayoritario, quien ha sido incluido por el Departamento de Estado en la lista Clinton. Lamentablemente, las principales víctimas de este conflicto son: la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a la pluralidad de información, al intercambio de ideas y los cientos de trabajadores que laboran en dichos medios. Este 5 de enero, a la media noche, vence la licencia dada por Estados Unidos para que empresas y ciudadanos de ese país puedan tener relación comercial con los diarios. Por otro lado, el dueño de La Estrella de Panamá y El Siglo se mantiene con su control accionario. Estas posiciones, diametralmente opuestas, no permiten anticipar una salida positiva que logre la supervivencia de estos medios de comunicación. Las libertades ciudadanas y el derecho al trabajo son prioridades que no deben dejarse en segundo plano. Llegó el momento de ser creativos y no permitir que nada calle las voces de La Estrella de Panamá y El Siglo.