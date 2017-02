Finalmente, las consecuencias de la operación Lava Jato empiezan a sentirse con fuerza en el país. La Procuraduría adelantó que son varias las investigaciones que se desarrollan sobre este caso y ayer hizo pública una de ellas, con la vinculación del bufete Mossack Fonseca en lo que parece ser una operación de lavado de dinero, según los fiscales. Ello propició que uno de los socios de la firma –exconsejero del actual gobierno y expresidente del partido en el poder– hiciera graves acusaciones, asegurando que la empresa Odebrecht hizo aportes a la campaña electoral del presidente Juan Carlos Varela. Dirigiéndose al país, el gobernante no solo negó dicha acusación, sino que se comprometió a divulgar la lista de donantes que entregó al Tribunal Electoral. Ante la gravedad de los hechos investigados por el Ministerio Público, nos corresponde a los ciudadanos actuar con prudencia y responsabilidad, exigiendo transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados de las pesquisas y estar atentos a que aquellos que le deben cuentas a la justicia, no usen distracciones para esconder sus actos delictivos. No hacerlo tendría serias repercusiones para la institucionalidad del Estado. Este es uno de esos momentos en los que se requiere serenidad, por el bien de nuestra democracia. Y usted, señor presidente, debe actuar con absoluta transparencia y determinación para aclarar las acusaciones formuladas.