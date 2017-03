Ante los hechos expuestos recientemente y que dejan al descubierto la profunda crisis de valores existente en el Órgano Legislativo, cobra especial relevancia el ejercicio del sufragio mediante un voto informado a conciencia. La función de los diputados es generar y aprobar el fundamento jurídico que regulará la vida diaria del país, por lo que recurrir a la inversión de tiempo y recursos estatales en intentar comprar la conciencia de los votantes refleja la poca capacidad que tienen de lograr un escaño en la Asamblea Nacional a través de propuestas concretas y efectivas, encaminadas a mejorar la sociedad panameña mediante el fortalecimiento de nuestra democracia. Lo que presenciamos día a día en el hemiciclo no es otra cosa que el más burdo acto circense, por lo que es nuestra responsabilidad que no continúe tan deplorable espectáculo. Como electores nos corresponde conocer muy bien a los candidatos y escoger solo aquellos que demuestren capacitación, preparación y cuya prioridad comprobada sea cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes de la República. No nos debe temblar la mano para castigar conductas reprochables. De lo contrario, solo quedará seguir lamentándonos del resultado de nuestra irresponsabilidad.