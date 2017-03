Los panameños no estamos exentos de sufrir los embates de enfermedades endémicas del trópico como lo son el chikungunya, el zika o el dengue, que ya han cobrado miles de víctimas en otros países de la región. Ante tan preocupante escenario global, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) ha demostrado, una vez más, su capacidad para controlar e intentar erradicar estas enfermedades. En esta ocasión, gracias a su rápida intervención y trabajo coordinado con las entidades epidemiológicas del Ministerio de Salud, se pudo evitar que el virus del chikungunya se convirtiera en una epidemia. No es poca cosa lo que los científicos del Icges y los funcionarios de Salud han ahorrado a la sociedad panameña. Un merecido reconocimiento al valor incalculable que tienen las investigaciones científicas frente a los dilemas de la salud pública. Corresponde a las autoridades no vacilar en proveer los recursos necesarios para garantizar su subsistencia, y no permitir jamás que ni la política ni la corrupción secuestren estas instituciones. En temas de salud, todos somos responsables.