Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, según designación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El trastorno genético es causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte de este en lugar de 2. Es una condición que afecta a 1 de cada 800 nacimientos, de acuerdo con cifras mundiales; sin embargo, en Panamá no hay estadísticas precisas. Flaco favor le hacen las instituciones encargadas de implementar políticas de inclusión eficientes a la sociedad panameña si no se conoce cuántas personas tienen esta condición. Muchos ya han demostrado que aun cuando se vive con síndrome de Down con esfuerzo y dedicación es posible triunfar. Como país aspiramos a que no solo logren realizar sus sueños con el apoyo de familiares y de instituciones privadas, sino que además cuenten con una sociedad que ha creado conciencia pública sobre la importancia de su aceptación reconociendo que sus voces merecen ser escuchadas. Ese día Panamá habrá ganado.