Hoy empieza la XV Semana de Vacunación de las Américas, con el fin de procurar la reducción de las inequidades en materia de acceso a la salud. Las vacunas, junto con el aseo personal, son los mejores mecanismos de prevención de enfermedades, que en algunos casos pueden ser letales o dejar secuelas lamentables para toda la vida. En Panamá tenemos la oportunidad de recibir hasta 23 vacunas distintas, algunas de las cuales no están disponibles en otros países. El procedimiento es gratuito y ampliamente accesible para toda la población, lo que lo convierte en una obligación ciudadana para evitar, no solo el contagio de estas enfermedades, sino el que seres queridos, familiares, compañeros de estudios y de trabajo, y la ciudadanía en general, sean expuestos a estos males por culpa de nuestra propia irresponsabilidad. A partir de ahora, centros de salud, policlínicas y hasta equipos ambulantes, estarán ofreciendo la vacunación a todos. Este es tan solo el arranque del programa anual de vacunación, pero hay que aprovecharlo ahora que no hay crisis ni filas largas. Vacunarse a tiempo es una muestra de conciencia y de responsabilidad ciudadana.