La línea 3 del Metro de Panamá es un proyecto concebido para transportar pasajeros, en ambos sentidos, desde la estación de Albrook hasta la Ciudad del Futuro, en Arraiján, y en una fase posterior, hasta La Chorrera. A pesar de que no se ha adjudicado el contrato respectivo, el proceso de licitación ya lleva cinco adendas. ¿Acaso no hay lecciones aprendidas de las fallidas y polémicas contrataciones de los últimos años? La línea 3 depende de un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, que tampoco ha sido contratado. Desde el punto de vista de los intereses de todos los panameños, esta megaobra debe realizarse correctamente y sin apuro alguno. Los últimos presidentes de la República han insistido en inaugurar obras incompletas o mal hechas, para fortalecer las opciones electorales de sus partidos. A todos les falló esa estrategia. No debemos tolerar más licitaciones mal planeadas y cargadas de sobrecostos.