El presidente Belisario Porras mejoró la salud panameña con la construcción del Hospital Santo Tomás. El mandatario Enrique A. Jiménez respaldó al Club de Leones en su campaña de recolección de fondos para edificar el primer Hospital del Niño de la república. Roberto Chiari fundó el Idaan para que el agua potable le llegara a más panameños. Ninguno de estos ilustres jefes de Estado puso en riesgo las finanzas públicas para hacerse más popular so pretexto de la salud. La mora quirúrgica en el país es el resultado de la ineficiencia y falta de planificación de muchas administraciones. Prometer que todos los quirófanos del Minsa y de la CSS serán arreglados, y que habrá 100% de medicamentos e insumos, no suena a una arenga populista, pero es lo más responsable con los 2 mil 300 millones de dólares de reserva que tiene la CSS en el Banco Nacional. Lo correcto no es siempre lo más popular, y sobre todo si se trata de administrar frugalmente el dinero ajeno. El país no está para improvisaciones. “Al que le guste, bien y al que no le guste también”, eso sonó a populismo y oportunismo. Señor presidente, eso no es saludable para la democracia.