En la víspera del cambio de la junta directiva de la Asamblea Nacional, surge otro capítulo del escándalo de las donaciones de los diputados. No contentos con toda la impunidad que les otorgó la Corte Suprema de Justicia, los padres de la patria se desentienden de sus responsabilidades, y de la auténtica rendición de cuentas que le deben a toda la República. Es imposible pensar que ellos no se dan cuenta del gran daño que le han hecho al país con sus subterfugios, maniobras y estratagemas, que solo sirven para ocultar y disfrazar lo que es evidente: que una gran parte de los diputados le está robando a las arcas del Estado. Este robo toma distintas formas, algunas veces puede ser el de donaciones fantasmas, en otras ocasiones el crimen se manifiesta en forma de contratos por servicios inexistentes, y luego están las infelices “obras” circuitales con las que abultan su tesoro personal. Este periodo legislativo termina con mucha pena y sin nada de gloria, ya que no se avanzó en materia de transparencia y combate contra la corrupción. Fue en realidad un festín de la opacidad. Ojalá mañana sea otro día.