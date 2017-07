“Favor con favor se paga”. Esa parece ser la matriz de los males que aquejan a dos órganos, cuya moral, cuyo prestigio, están en serias dudas. Desde aquella infame reforma constitucional que le dio a la Asamblea Nacional la función de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y viceversa, la injusticia y la impunidad brillan como nunca antes. Preocupa el hecho de que en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, quien ha sido su presidente –el diputado oficialista Jorge Rubén Rosas– ha archivado el 70% de las denuncias contra los magistrados, mientras la Corte hizo lo mismo este año a favor de los diputados, como, por ejemplo, en el caso de las donaciones y los contratos de trabajo. Es un plan macabramente elaborado. Rosas podría enfrentar una investigación por el caso Odebrecht –que tendrían que hacer los magistrados– ya que su bufete recibió millones de dólares de una offshore de esa compañía y cuyas explicaciones resultan poco creíbles. Y es así como terminan los casos: “Yo no te investigo y tú no me investigas”. Así de simple. Ojalá este no sea uno más de esos.