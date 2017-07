El momento histórico que vive el país requiere de decisiones valientes que trasciendan el telar de sospechas e insinuaciones, derivadas de los escándalos de corrupción de alto perfil. El caso del diputado presidente de la Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional es de particular importancia, no solo porque esta es la instancia encargada de iniciar los procesos judiciales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino porque también conoce de las causas criminales contra el presidente y vicepresidente de la República. Frente al escándalo mayúsculo de Odebrecht, uno de sus abogados locales, cuya firma es parte de una investigación criminal, está moralmente impedido de ejercer, libre de toda sospecha, sus responsabilidades en la comisión que preside. No se trata de erosionar su presunción de inocencia. El panorama que enfrentamos exige que se aparte de este cargo para permitir que manos sin compromisos le quiten las sospechas a la comisión que actualmente preside.