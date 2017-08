Desde hace más de una década, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ha sido la encargada de gestionar aquellas edificaciones y áreas verdes de la antigua Zona del Canal de Panamá, que no formen parte del sistema de áreas protegidas o de la operación del Canal. Esta dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas no ha tenido una concepción urbanística, ambiental o de patrimonio cultural para el manejo de las áreas revertidas. Su mandato ha sido esencialmente financiero; es decir, generar la mayor cantidad de ingresos con la menor cantidad de gastos posibles. Esta filosofía ha fomentado que espacios con un potencial turístico y un valor histórico de primer orden estén en el abandono, mientras que se disminuyen las construcciones e instalaciones que tienen un rol importante para la memoria de nuestro país. Ese no era el destino que se había consensuado con los principales actores de la sociedad, cuando se pactó un acuerdo nacional para gestionar estos espacios de forma sostenible. La identidad nacional y la memoria no pueden ser bienes fungibles, ya que eso es vender nuestro propio ser.