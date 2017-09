El Ministerio de Seguridad realizó tres compras directas por 6.5 millones de dólares, de una forma que deja un sabor muy amargo, ya que parece que se estructuraron las adquisiciones de manera tal que se dividió la materia para esta contratación. Este no es otro escándalo que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, sino una acción propia de la actual administración. ¿Por qué hay que hacer compras directas si existen múltiples proveedores? Los burócratas y los políticos explicarán que en temas de seguridad se tiene que hacer esto por las necesidades especiales del Estado. Esta respuesta no basta, porque iguales necesidades tienen la salud, la educación, las telecomunicaciones o cualquier sector complejo del Estado. Las racionalidad gubernamental esconde la vieja falta de transparencia, los conflictos de intereses, la politiquería y el eterno clientelismo que asedia a las contrataciones públicas. Tanta agua ha pasado bajo el puente y todavía está pendiente no solo una buena Ley de Contrataciones Públicas, sino también el sentido de respeto hacia los bienes de todos.