Sin Dios ni ley, parecen andar los estrados de la justicia panameña. Aunque el ex director general de Ingresos ya se encuentra a buen recaudo en El Renacer, su travesía a dicho recinto tardó dos años y cinco días, en los cuales múltiples audiencias fueron canceladas e importantes diligencias pospuestas. Cuando no se hace justicia perdemos todos, porque se acaba el respeto por las instituciones y se pierde irremediablemente la cohesión ciudadana que alimenta a la sociedad. ¿Qué pasó con los médicos y jueces que respaldaron esta reclusión hospitalaria? Si la mayoría de los detenidos deben atenderse en hospitales estatales, ¿por qué el privilegio de un lujoso nosocomio? Ahora esta farsa carnestolenda debe terminar, no solo con sanciones ejemplares a los responsables de semejante acción, sino que además deben existir reglas claras que establezcan los parámetros para este tipo de reclusión. El abuso de un derecho se convierte en un fuero, una forma de injusticia y en un rostro de la impunidad. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público tienen la palabra.