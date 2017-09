La Fiscalía Especial Anticorrupción pidió un sobreseimiento provisional en el caso de las donaciones y contratos por servicios profesionales, que eran usados para disimular presuntos peculados en la Asamblea Nacional. El fundamento para pedir el sobreseimiento es muy simple y descarado: la Asamblea Nacional no le entregó información alguna sobre el tema. Para complicar aun más esta trama, el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas data interpuesto para que la Contraloría General de la República entregara la información que tuviese sobre el tema. Pero esta argumentó que no tenía los documentos originales, y la Corte dijo que no se le puede obligar a entregar algo que no tiene. El resultado es que se fortalece la impunidad en Panamá. En particular, la Asamblea Nacional vuelve a recordarnos que no hay Constitución ni ley que valga cuando se trata de sus mezquinos intereses o de enterrar sus escándalos. Esto solo desvela sus rostros verdaderos: amos y padrinos de la corrupción. No nos sorprende la Corte, pero nos entristecen las inaceptables excusas de la Contraloría. Los ciudadanos nos hemos quedado solos.