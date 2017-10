El programa Panamá Bilingüe no es perfecto, tiene sus debilidades; quizás no sea lo económico que pensamos debería ser, quizás necesite reforzarse el nivel de lo aprendido o los canales de enseñanza. Todo eso es muy cierto, pero es el plan que está en marcha y que empieza a rendir frutos. A los gremios de maestros y profesores quizás no les guste, porque la educación tiene otras falencias, pero este es solo el principio. Que se puede mejorar, eso es un hecho en el que la dirigencia magisterial puede ayudar en vez de solo criticar el programa. Los líderes de este gremio pueden ser parte de la solución y no el obstáculo; pueden mejorarlo, en vez de solo criticar. La juventud estudiosa lo agradecerá. Por una vez, hay que dar buenas noticias a nuestros jóvenes, la promesa de recibir un segundo idioma les abre las puertas a muchas más oportunidades y eso hay que considerarlo cuando pensemos en todas las deficiencias del programa. Sí, tienen razón, es evidente que hace falta mucho más, pero la idea, precisamente, es no restar, es sumar a todos en esta gran iniciativa.