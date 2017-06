La ilegalidad como cultura

¿Falta de valores?, ¿ausencia de autoridad? o ¿una cultura adquirida a través del tiempo? Son preguntas que me hago sobre el proceder del panameño hoy día. La cultura de la legalidad de una sociedad determinada es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus autoridades y la ciudadanía.

Pienso que como Panamá es un país que vive en un Estado de derecho, es fundamental proporcionarle a la sociedad, a través de la educación, los elementos que favorezcan la adquisición de conocimientos que modifiquen las actitudes negativas y desarrollen las competencias que propicien una participación voluntaria dentro del ámbito escolar, empresarial y gubernamental, así como en los espacios de la vida cotidiana, de manera conjunta con las autoridades.

En Panamá, muchos “hacen lo que les da la gana” sin que medie autoridad alguna que detenga esas conductas y apliquen las sanciones correspondientes. Al no estar presente la autoridad o si lo está, que es peor, y no le da la importancia al hecho, el ciudadano sabe que no le ocurrirá nada. Así, invaden terrenos privados o públicos, cruzan las vías de forma desordenada (no usando los pasos elevados ni las líneas de seguridad) y tiran la basura en cualquier lugar.

Además, el servicio de transporte selectivo es la expresión más cruda de irrespeto a las normas de tránsito. Estas son muestras claras de una ausencia total de ley y orden. Y este fenómeno no distingue clase social, nivel de educación, color de piel, etc.

Mantener a una sociedad que basa sus relaciones en el respeto y el cumplimiento de acuerdos colectivos es un compromiso que requiere de la orientación educativa. Es por esto que el Ministerio de Educación debe implementar el currículo de la legalidad, para que los estudiantes comprendan los conceptos de Estado de derecho, a la vez, que desarrollen competencias para comprender la importancia de respetar los derechos de los ciudadanos, y que los métodos para lograrlo sean justos y se apliquen de manera equitativa.

Con estos programas, que no solo debe ser para estudiantes, sino para todo el conglomerado social, se busca contribuir a la construcción de la cultura de la legalidad en la que se promueven comportamientos acordes a las normas, mediante la exploración de conceptos relacionados con los valores, el respeto y las leyes, así como concienciar en los efectos perjudiciales de las conductas ilegales y criminales, y consolidar de un Estado de derecho.

Este programa de la cultura de legalidad ayudaría mucho para desarticular de raíz las conductas del “juega vivo” que hoy carcome nuestro tejido social.

Es necesario sensibilizar a la comunidad sobre la convivencia pacífica, el respeto a los demás, y enseñar que la violencia no soluciona las diferencias.

Sé que no será una tarea fácil, pero tampoco imposible si nos proponemos encauzarla, principalmente en los niños, niñas y jóvenes que hoy padecen de una agresividad acumulada que desemboca en peleas que después vemos en las redes sociales.

De acuerdo con estudios realizados por Rodrigo Peña González en la Revista Mexicana de Opinión Pública (enero-junio 2016), analizar la construcción de paz en escenarios de violencia es un ejercicio tan interesante como complejo.

Una forma de hacerlo es mediante el conocimiento de cómo lograr la convergencia entre diferentes actores que estén a favor de los escenarios de convivencia pacífica. Con esa base se impulsa el desarrollo de “Hagámoslo bien”, una iniciativa ciudadana pensada con la finalidad de contrarrestar la ola de violencia e inseguridad que se vive actualmente.