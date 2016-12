La imagen presidencial

Según las cifras de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panamá es uno de los países con el mayor auge económico de la región y se pronostica que crecerá un poco más del 5% durante el próximo año.

Estos números generan varias preguntas, entre ellas: ¿Por qué aún tenemos escuelas rancho? ¿Por qué el Gobierno Nacional ofrece el triste espectáculo de los jamones navideños? ¿Por qué se sigue premiando el bajo rendimiento académico evidenciado por casi 50 mil estudiantes fracasados? ¿Por qué se le regatea a los jubilados los décimos atrasados?

¿Cómo se explica que el Gobierno le haya entregado un millón de dólares a los diputados para gastarlo en política de veredas? ¿Por qué se le retrasó tanto el pago a cientos de docentes que empeñaron su vida para cumplir con su deber?

Si somos el país con el más alto índice de crecimiento en la región, ¿por qué hay cientos de fugas de agua y miles de baches en las carreteras, calles y avenidas? ¿Por qué demoran en tomar decisiones importantes, por ejemplo, la destitución del director de la Caja de Seguro Social? Otra pregunta que me hago es ¿Quién será el Rasputín que le calienta la oreja al señor presidente?

A la luz de diversos sectores, la gestión presidencial parece signada por una maldición, pues no se percibe lo que hace o no se le reconocen sus logros y pasa como incapaz. Me parece que no lo es.

¿Por qué, si Panamá está creciendo a pesar de los altibajos de la economía mundial, la percepción es que el país no progresa? Una razón puede ser que el Rasputín del presidente trabaja para el inglés.

Aunque él tiene bastante presencia en los medios, hay algo que lo marca en negativo. A mi parecer le falta momento, oportunidad, congruencia y manejo de detalles. Por ejemplo, dejó en una larga pausa el pago de salarios a cientos de maestros, en cambio, al entregar obras habla de corrido, sin hacer pausas ni esperar por los aplausos (aunque sean preparados). Lo que quiero decir es que le está permitido hacer pausas en sus discursos, pero nunca en la gestión proactiva destinada al pago a los docentes.

Otro ejemplo, cuando el huracán Otto nos amenazaba era necesario que él actuara con firmeza y rapidez. Un buena decisión era cerrar escuelas, colegios e instituciones públicas para prevenir situaciones de riesgo y la pérdida de vidas. Sin embargo, cuando el presidente se dirigió al país, ya su homólogo de Costa Rica lo había hecho cuatro horas antes.

Su gobierno se contradice al querer ahorrar y mostrar la mal vendida transparencia, pues por un lado dice que no hay dinero disponible para pagar los décimos atrasados, pero sí lo hay para entregar miles de dólares a los diputados, que lo gastarán a su gusto y antojo. Este es un ejemplo de la falta de congruencia.

Mantiene en su equipo de gobierno a jóvenes profesionales que no tienen idea en dónde están parados, a pesar de que ya llevan más de dos años en los cargos. Y no son los únicos. Un ejemplo es el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que –a decirlo bien– está a cargo de una de las instituciones más importantes del país, porque la seguridad alimentaria constituye un reto hoy, y mañana lo será más. ¡Eso explica la jamonada!

Otro caso es el de la dirección de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. He ahí el ejemplo del manejo del detalle, de carácter estratégico táctico.

Señor presidente, el mote que le acuñó un amigo suyo no le cabe. Ya lo dijo un gran líder, “hay que ser lento en la ira y astuto, como la serpiente”. Grandes sectores del país perciben que el gobierno va lento, y estoy seguro de que su equipo no lo percibe de esa manera. O quizás, su imagen paga el precio del efecto Martinelli; que lo que ha hecho no alcanza a igualar y menos a opacar el impacto de aquel que, tristemente, tenía cerca de su oreja a varios rasputines.

A usted le iría bien tener un solo Maquiavelo. Recuerde, señor presidente, que no son los títulos (cargos) los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran a los títulos. Podría usted responderme las anteriores preguntas que nos hacemos muchos panameños.