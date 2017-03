La inmoralidad, el armamentismo y la corrupción mundial van en aumento

Los recientes hechos que se han venido destapando en diferentes países, gracias a las investigaciones periodísticas de algunos –muy pocos– medios de comunicación que se atreven, son apenas la punta del iceberg del alto grado de descomposición social y moral, manifiesta por demás en hechos por parte de supuestos políticos y algunos “empresarios”. Los escándalos vergonzosos que vienen dándose en Panamá, Brasil, Perú y Honduras, como en España, Italia o Egipto, por mencionar solo algunos, son apenas una muestra de la gravedad de las enfermedades crónicas que padecen los miembros de los diferentes poderes de los Estados, donde existe un estado de podredumbre del que escapan solo muy pocos que no las padezcan. ¿Será el sistema? Lo que raya en el cinismo es la forma como pretenden escudarse, y el descaro y burla con que se presentan algunos a defender semejantes aberraciones y abusos, además, creando “comisiones” para “investigar” cuando diversas opiniones sostienen que hay que empezar por investigar a esos supuestos investigadores. ¿Qué clase de cómica es esta o por quiénes toman a los ciudadanos?, ¿por ignorantes y estúpidos? Es a los presidentes (que no sean espurios o de facto), supuesta máxima autoridad electa para administrar y defender los intereses de los pueblos, así como a los entes de vigilancia, aprobación, investigación y justicia a quienes compete cumplir con sus deberes. ¿Serán capaces?

La voluntad de cambios no va a darse en los partidos políticos ni en las instituciones y cúpulas socioeconómicas, por sus intereses y prebendas que les garantizan enriquecimiento rápido e impune. Por ello, los pueblos tienen la obligación para consigo mismos y sus hijos, de generar las movilizaciones de protesta permanente, exigiendo respeto a todos estos funcionarios y falsos líderes en el cumplimiento de los deberes que se les han encomendado y por los cuales se les paga. Insisto, en el caso panameño, en que se debe ir al cambio en la elección y composición de la Asamblea Nacional y que solo se elija un diputado o legislador, por provincia, así como terminar con la aberración de que una misma persona pueda ser elegida como representante y diputado a la vez. Se ahorrarían millones de dólares y se evitaría tanta podredumbre. Igualmente, dirigirse a los organismos internacionales que sea necesarios para lograr el adecentamiento en los diferentes órganos de los Estados, ya que en Brasil, por ejemplo, la podredumbre es igual. En España, la evasión de impuestos se viene dando hace más de un siglo. Informes destacan que “cada mes se descubren más de 10 casos de corrupción, habiéndose dado más de 2 mil 400 detenciones”, según el Ministerio del Interior. Investigaciones periodísticas dan cuenta de supuestas “ayudas fiscales” y de una llamada “expansión internacional”, que no son más que malas prácticas empresariales internacionales, que se dan en países de América Latina, de donde sustraen miles de millones, cuando no, se estarían enviando esos dineros a paraísos fiscales.

El pueblo panameño debe despertar y no permitir que se le continúe manipulando con limosnas ni migajas convertidas en jamones, bolsas de arroz y supuestas “ayudas” que salen de dineros públicos del Estado y que deben ser manejados, transparentemente, por las instituciones para sus determinados fines y obligaciones. Las “autoridades” gubernamentales, empezando por las más altas, deberían haberse manifestado ya, enérgica y contundentemente, y, si es preciso como parece, cerrar esa mal llamada Asamblea y convocar una constituyente originaria, pues otra no funcionará, ante tamaño desenfreno e irregularidades. Mientras, en Estados Unidos, la Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles habría solicitado un investigador especial (o renuncia) por las acusaciones de perjurio contra el fiscal general Jeff Sessions –nombrado por Trump– por haber mentido, bajo juramento, ante el Senado y por, supuestamente, haber usado fondos públicos en esa reunión. La turbulencia de hechos que vinculan a esa gran nación sacude al mundo utilizando miles de millones para armas y guerras –ahora se han enviado marines por tierra a Siria, donde ya van más de 700 mil muertos y la destrucción de ese país–, mientras Haití, en el Caribe americano, continúa padeciendo la situación más infrahumana del mundo, esperando las “ayudas”–prometidas además– por su “hermano” norteamericano y miles de Centro y Suramérica migran hambrientos. Muchos se preguntan: ¿Lo habría hecho mejor –o peor– la señora Clinton…? , da igual.