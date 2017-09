Los insumergibles

Esta es una de las características de los políticos que entre bambalinas mueven los hilos de poder en Panamá, gobierno tras gobierno mueven sus fichas y continúan en el círculos cero de poder. Ya desde tiempo atrás se había acuñado este término para describir a los liberales, duchos políticos de lealtades al mejor postor, escisionistas a conveniencia de su partido y hacedores de presidentes con non sanctas fórmulas. Dominaban el arte político de estar con el oficialismo y la oposición solo modificando caras, fundando ramas del partido original, pero al final todos comían en la misma mesa, solo que el que repartía la comida era distinto.

Esta oscura tendencia se ha mantenido, magnificado y sofisticado con entramados legales que realizados por rimbombantes firmas de abogados que parecieran no pisar el lodo en que se revuelcan, porque mantienen un prístino ropaje e inmaculado calzado, que les permiten hacer ilegalidades con naturalidad y hasta con elegancia. En antaño un sobreprecio de $100 mil era considerado el robo del siglo, coimas de unos pocos miles eran suficiente para calmar la incipiente gula por el dinero mal habido. Ahora los grandes abogados han inventado toda una trama mundial para canalizar las llamadas transacciones estructuradas, que en lenguaje de pueblo se traduce en coimas.

Los abogados en gobiernos anteriores y este fueron los que urdieron toda la trama de corrupción y tienen tanto poder que han logrado acallar a jueces, fiscales para que no hayan trascendido sus nombres. El poder se los da la habilidad haber embarrado a todos los participantes: abogados, funcionarios y contratistas para que ninguno pueda hablar. La génesis de la corrupción tiene su simiente en los abogados corruptos y que corrompen a todos. NO hay coima que no haya sido pactada sin el hábil concurso de un abogado.

Solo hace falta un magistrado que haga una mea culpa y se desmarque de la pandilla que se ha tomado la CSJ, y que los obliga y embarra para que no haya traiciones y se atreva a actuar con apego a la ley y la ética. Un “Baltazar Garzón” que se empine sobre toda esa corrupción que le rodea, sobre el estiércol en que está postrado para darle un vuelco a la justicia, para verla renacer como un ave fénix. Los ciudadanos también tienen que hacer su parte, hacer fehaciente y notorio su desagrado por estos individuos y sus acompañantes cada vez que se les vea orondos en público. ¡Respeto solo a quien lo merece!

Se avecinan nuevas elecciones y muchos de esos corruptos confían en que nos mantendrán obnubilados declarando sandeces y esgrimiendo desvergüenzas concentradas y ofreciendo migajas a sus incondicionales. Tomar nota de nuestra sabia filosofía campesina. “El puerco goloso, aunque le quemen el hocico lo seguirá siendo”.

El autor es ingeniero civil