‘No juguemos con la universidad’

Después de transcurridas las elecciones de las autoridades universitarias (junio de 2016), se presentó un anteproyecto para reformar la Ley 24, Orgánica de la Universidad de Panamá (UP). La intención reformista planteada por un grupo de diputados no va más allá de cambios cosméticos, sin profundidad y circunscritos –como ha sido siempre en las dos últimas décadas– al tema electoral. Para colmo, lo sugerido no es necesariamente para mejorar el modelo.

La lectura del anteproyecto causa profunda preocupación, sobre todo, por la exagerada politización a la que se vería sometido el sistema universitario. Politización dañina, más que democracia institucional, como suponen los proponentes a través de un “democratismo” lacerante a las funciones intrínsecas de la academia. Por fortuna, los trámites del anteproyecto se suspendieron pero, como supimos después, es un tema que volverá al tapete con las mismas motivaciones en este 2017.

Habría que decir que sí requerimos revisar la ley de la UP, siempre que implique un cambio de dirección, estructural-funcional, de la institución; que revalore la alta burocracia institucional, así como la exagerada centralización y culto a la autoridad; y se sopese la pertinencia del modelo de escogencia de las autoridades. Son cambios que hay que llevar adelante con participación de la comunidad universitaria, y no solo con la voz de quienes administran, mucho menos, con la aislada creatividad del legislador. No se debe seguir jugando con la UP ni sobreponer intereses que no sean aquellos que le permita fortalecer su papel en el desarrollo nacional. El contexto en el que se debate hoy la academia exige cualificar acciones para potenciar la calidad de lo que hacemos desde la entidad.

En efecto, la revolución tecnológica, la expansión del conocimiento que hoy se vive, como nunca antes en la historia de humanidad, le plantea a las universidades la insoslayable tarea de revisar su rol dentro de las políticas del desarrollo nacional. Así, la “tarea revisora” debe dirigirse a mejorar los logros alcanzados y renovar, de verdad, las obsoletas estructuras; de otorgarle sostenibilidad financiera por vía constitucional, como lo tienen muchas de las universidades de la región. Dentro de este esquema está el componente formativo; esto es la preparación de los profesionales que han de responder al nuevo contexto de alta competitividad, sin que quede excluida la formación ciudadana, como otras funciones básicas.

La prevalencia de lo electorero le ha hecho daño a la UP, porque genera conflictos internos y distrae el proceso académico. Resulta poco moral la complicidad para que ese siga siendo el camino de la principal institución de educación superior de Panamá. La reforma, de darse, debe proporcionar efectivas políticas para el desarrollo institucional, en correspondencia con los alcances y la identidad entre las funciones de investigación, extensión y la docencia. Son exigencias que están por encima de quienes votan y que sobrepasan los valores cuantitativos de estos procesos.