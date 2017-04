La justicia solo castiga al hijo de la cocinera

El escritor español Francisco de Quevedo dijo una vez, “donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”. Partiendo de lo que señala este autor, podemos argumentar que la justicia en Panamá es selectiva. Pregunto ¿estamos en peligro los hijos de la cocinera? Son muchos los factores que nos llevan a pensar que la diosa de la justicia de nuestro Órgano Judicial, que debería llevar una venda puesta, hace mucho la arrancó de sus ojos y, con la ayuda del dueño de la cocina, señala y decide a quién perdona y a quién concede casa por cárcel o país por cárcel, sin importar la magnitud de su delito. ¡Tantos beneficios en la gastronomía y yo estudiando comunicación social!

A diario somos testigos de las informaciones que señalan los medios de comunicación sobre múltiples casos en los que una persona es llamada ante una autoridad y, como no cuenta con los recursos económicos para hacerle frente a su defensa, es castigada con una dura sentencia y recluida por años en alguno de los centros penitenciarios de nuestro país. Sin embargo, los señores de cuello blanco y corbata, no corren con la misma suerte que el hijo de la cocinera. Ellos, aparte de contar con dinero para su defensa, siempre tienen un padrino político que los protege o dilata el proceso para que la sentencia no sea dura y pueda evadir la cárcel.

En diferentes administraciones los funcionarios han incurrido en hechos que van desde delitos contra la administración pública y corrupción y malversación de fondos, entre otros. Ello afecta la imagen del gobierno y conllevan penas severas, sin embargo, solo aparece como un “show mediático”, pero no se dan las investigaciones pertinentes de estos casos y, en muchos, los procesos se extienden más de lo necesario, para que algún nuevo acontecimiento dé paso al olvido. Algunos medios también se prestan, directa o indirectamente, a generar una opinión pública momentánea, sin crear verdadera conciencia sobre estos delitos.

Somos más los hijos de la cocinera, sin embargo el silencio que compartimos nos hace parecer más un cementerio que una cocina. ¿Por qué permitir estos deliberados y descarados actos de impunidad? ¿Por qué quedarnos callados y seguir viendo cómo, gobierno tras gobierno, la justicia se aplica según el árbol genealógico?

En nuestras manos tenemos el poder de poner un alto y cambiar, de una vez por todas, el rumbo de la historia, y de ser llamados héroes de la patria.

Una película infantil cuenta la historia de una colonia de hormigas, oprimida por una banda de saltamontes que, después de pasar años bajo su dominio, experimenta una clara y maravillosa verdad. Ellas reconocen su supremacía cuantitativa sobre los intimidantes en tamaño saltamontes y se unen para vencerlos. El mensaje es claro, la unión hace la fuerza; es necesario unirnos para vencer. Sin unidad, mis queridos conciudadanos, somos solo los hijos de la cocinera, pero juntos, la cocina y lo que hay dentro de ella, será nuestro.

Levantémonos juntos y tomemos los extremos de la venda. Amarremos firme el nudo de la integridad y volvamos a casa a disfrutar, en nuestra cocina istmeña, un delicioso plato de justicia y de igualdad.