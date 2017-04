¿Esto es justicia?

No sé qué es más escandaloso, si saber cómo fueron secuestrados y asesinados los cinco jóvenes de La Chorrera, o la forma como los ha tratado la justicia a lo largo de seis años. En mi carrera periodística no he visto tanta falta de compromiso moral, legal y judicial de los agentes involucrados en un caso que encierra el peor de lo horrores de la basura humana: un grupo criminal para secuestrar y matar a varias personas.

Es cuestionable que las diligencias de notificación de todas las partes, a esta fecha, no estén hechas. Quizás se pregunten ¿por qué esto es importante? Notificar a tiempo garantiza que la audiencia no se postergue, permite coordinación con el sistema penitenciario y se cumpla con el traslado, porque si falta algún imputado se suspende la audiencia; sin el abogado pasa igual. El tribunal debe coordinar todo y a tiempo. Son 11 imputados y ni la mitad de las partes ha sido notificada. ¿Que esperan? ¿Cómo es posible que la audiencia se fija para el 25 de enero de 2017 y todavía faltan notificaciones? A menos de un mes (audiencia programada para el próximo 2 de mayo).

Hay deuda de justicia. Hay deuda con los familiares que sobreviven a la muerte de sus hijos arrebatados de forma cruel. Una investigación efectiva y oportuna hubiera evitado más tragedia. Indigna tanta falta de interés. En el ámbito judicial la ley es garantista de los derechos y hay una audiencia de pruebas donde todas las partes pueden solicitar la negación de algún recurso. Esto se puede convertir en apelación y suspendería la audiencia. ¿Hasta cuándo?

Pérdida de las esposas por falta de responsabilidad de la cadena de custodia. Espero que el día del juicio, si llega, las muestren. También el cuadernillo de la recusación contra la fiscal que las manejó. Nadie se acuerda ni piensa en las víctimas, pareciera que la justicia es para los acusados.

Sammy Zeng era un soñador, estudiaba y trabajaba en los negocios con su papá. Su mejor amigo de toda la vida, Joel Liu, también estudiaba administración de empresas; al igual que Sammy ayudaba en el negocio familiar. Georgina Lee estudiaba ingeniería. Era brillante, carismática, cantaba en la iglesia y era novia de Sammy. Jessenia Loo estudiaba en la Tecnológica, soñaba con trabajar en el Canal de Panamá, y Ken Wu, un joven de familia, esperaba en breve ser padre. Dejaron un vacío en sus familias. Cuartos vacíos, fotos suspendidas en el tiempo, sin futuro, sin mañana. Así es la vida de los que siguen sin sus seres queridos, arrebatados por la codicia y maldad. Usaron el secuestro para obtener dinero para comprar zapatillas, joyas, celulares, viajar. Tenían una lista donde incluían a los hijos (niños) del dueño del minisúper más cercano. Está prohibido olvidar.

En mis coberturas periodísticas acredito cómo estos crímenes también mataron una gran parte del alma de sus padres y hermanos. Pido a la justicia que sea responsable, diligente, comprometida con la ley, efectiva y oportuna, no dejada y negligente. Honren, al menos, a las familias que han luchado por casi seis años. Seis años de frustración. Sin explicación pública, el imputado Gilberto Ventura sale de una celda de máxima seguridad. Los hechos hablan por sí solos.

Desde este escrito advierto y alerto a la sociedad de que será testigo si esa audiencia se cumple en la fecha establecida y sin contratiempos.