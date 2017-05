La juventud de Francisco

El papa Francisco dirá a los jóvenes panameños que no trae una varita mágica. Proponer una salida fácil a la realidad social que los agobia no está en el programa. Ni Jesús ni el papa son vendedores de humo. No lo hizo en Brasil ni tampoco en Polonia. Su propuesta va dirigida a iluminar la vida desde la fe, exigiendo que los jóvenes se comprometan con la transformación de esas mismas realidades.

Los jóvenes de Francisco han sido censados, una y otra vez, por organismos internacionales a los que les agrada gastar dinero armando estadísticas. Los números fríos que hablan de nuestros jóvenes solo nos ayudan a reconocer que ser joven en Latinoamérica implica muchas exclusiones y riesgos.

Millones de adolescentes, en su mayoría varones, han desertado de la escuela. La población juvenil es la que mantiene los más altos índices de desempleo. Francisco sabe que millones de sus jóvenes, arriesgan la vida al intentar llegar al norte del continente; según datos del año 2016, cada 15 minutos 80 adolescentes centroamericanos son detenidos por la Policía de Fronteras de Estados Unidos.

En 2019, el 40% de la población panameña tendrá entre 15 y 39 años de edad, lo que representará alrededor de un millón 600 mil habitantes. Panamá tiene rostro joven, y el papa Francisco buscará retar, desde aquí, a la juventud del mundo.

Los líderes juveniles deberán dejar a un lado egoísmos y divisiones infructuosas para construir un nuevo orden social que los reconozca, como protagonistas. Líderes dispuestos a hacer frente a quienes buscan enterrar sus convicciones hasta el punto de correr el riesgo de perder la vida. Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el año 2014 son verdaderos profetas de la juventud latinoamericana.

En la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) no participan muchachos resignados o manipulables; el evento contradice la imagen del joven cursi y oprimido, sin motivación ni oficio, que aprovecha para ir a conocer Madrid, Río de Janeiro o Polonia.

Hace un mes, en la plaza de San Pedro, Francisco le pedía a los panameños reconocer a Jesús presente en “… Hombres y mujeres engañados, pisoteados en su dignidad, descartados... Jesús está en ellos, en cada uno de ellos, y con ese rostro desfigurado, con esa voz rota pide que se le mire, que se le reconozca, que se le ame”.

En este itinerario hacia 2019 ya tenemos compromisos que realizar: reconocer al Dios que desde la exclusión que vive la juventud me pide que haga algo por él.