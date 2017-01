El ‘khoom lay’ del señor presidente

El khoom lay o lámpara de los deseos fue inventada hace unos mil 800 años. Es un globo de papel que se infla con aire caliente producido por el fuego de una mecha ígnea. Una vez inflado, cobra una hermosa luminiscencia, sube hacia las alturas con un destino incierto, pero un futuro previsible: su destrucción. La tradición es que en estas lámparas se escriban los deseos para que en alguna forma se transformen en realidad. Durante Navidad y Año Nuevo los cielos nocturnos se vieron perlados por estos ingenios luminiscentes.

El señor presidente también tuvo su khoom lay: el discurso ante la Asamblea Nacional. Al igual que estas lámparas, su contenido fue difuso, etéreo, evasivo y, como ha ocurrido con sus promesas presidenciales, con el transcurrir del tiempo, una vez se agote el calor del momento, desaparecerán en el tiempo con un destino incierto.

El informe sobre los logros de su mandato parece diferir con la realidad al menudeo que vive una gran masa de panameños. Fue el discurso de un gobernante, pero no el de un estadista. A casi la mitad de su mandato, la inconsistencia y la improvisación son los afeites de su gestión. Su gobierno carece de políticas de Estado objetivas; la improvisación, el ensayo y error es la tónica de su gestión y así lo hizo patente en su discurso.

El pueblo espera de sus gobernantes soluciones, por lo menos tangibles, no estadísticas de oscuro origen.

Un estadista comprende que las estadísticas son un instrumento y no el fin de las políticas gubernamentales. No se gobierna para satisfacer a los gobernados con números, se gobierna para lograr el bien común.

Los burócratas indolentes se satisfacen con baros positivos; el pueblo, con hechos y realidades. Se esperaba en este discurso la presentación de planes contundentes para solucionar el problema educativo, salud, seguridad social, migración, transparencia, agricultura, migración, agua, transporte, de la posición del gobierno ante la trama de corrupción de Odebrecht, los Panamá Papers y otros temas que como gobernante debe enfrentar. No obstante fue evasivo ante varios asuntos y confuso en otros, como las reformas constitucionales.

El gobierno, como los khoom lay, va a la deriva, a la suerte del viento y con un destino incierto. Tras más de 24 meses de gestión no existe certeza objetiva de un plan de desarrollo nacional y su discurso nada aportó al respecto. El panorama para nuestra juventud es triste y doloroso. El índice de fracasos se mantiene con tendencia a aumentar, pero una burocracia indolente y perniciosa, retroalimentada con sus “estadísticas”, se muestra complaciente con “el trabajo que estamos realizando”, pero sobre esta desgracia nacional su discurso nada puntualizó. Se esperaba de este discurso no un sumario de lo realizado, pues eso es sabido, sino una exposición en la que se sentaran las bases sólidas de políticas de Estado que no solo le den a los gobernados la seguridad de un gobierno transparente y respetuoso de las leyes, sino de una administración que hubiese hecho gala de un ejercicio moral, donde la opacidad, las falsas promesas y la manipulación política no fuesen la marca de fábrica de esta gestión gubernamental.

El contenido de este discurso fue un khoom lay más de fin de año, y lo más probable es que los deseos que portaba queden solo en eso, metas sin cumplir.