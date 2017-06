¿Que sea legal lo hace ético y moral?

Cuando no se corresponden lo legal con lo ético le damos cuerda a una bomba de tiempo.

Una de las cosas que impactan en la psique del pueblo y que se va acumulando lentamente en el cerebro, como olla de presión, y cuya explosión repercutiría drásticamente en la capacidad de mantener la gobernabilidad, no son solo la delincuencia o la corrupción, sino aquellas decisiones amparadas por la ley pero totalmente inmorales, carentes de principios y ética.

Una huelga, cuya finalidad sea un ajuste salarial, por ejemplo, dejaría de tener razón por ser ilegal; pero no es ilegal el motivo que los llevó a este último recurso de presión. Tal vez en un tribunal pierdan el caso pero crearán más inconformidad sobre los gobernados. No importa si se hizo justicia desde el punto de vista jurídico o si la ley rebasa la razón, no se habrá hecho una justicia efectiva, solo de nombre.

La llamada ‘ley de la muerte’ al parecer ha sido ineficiente, en su momento muchos se opusieron y hasta presentaron posibles soluciones, pero la respuesta fue la represión e imposición de la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Esto constituyó una burla para los asegurados y por más legal que sea dicha reforma, no cambiará en nada ese sentimiento.

El manejo, que desde el inicio fue pésimo, sobre el envenenamiento masivo con dietilenglicol, también generó inconformidad por el gran número de envenenados que siguen aún sin ser reconocidos; por una ley de dudosa confección y lenta ejecución; y por una pensión, que aparte de baja, fue mal estipulada, pues el cobro del retroactivo es a partir de 2013 y no de 2006, año en que ocurrió la intoxicación masiva; esto es inmoral y falto de humanidad. Agreguemos a esto la incertidumbre de la ciudadanía frente al tema de la seguridad que se nos debe brindar con respecto al control de calidad de los medicamentos, así como la ejecución de protocolos que garanticen el correcto accionar del personal medio y se eviten situaciones como el caso de los neonatos y la heparina.

Adicional a esto, la ayudita de $17 mil 420 para pagar los gastos de hospitalización del señor López y los $7 mil 787 para la cirugía del señor Wever, que con cierto cinismo justifican: “es parte de su facultad como presidente”. Esto incrementa el descontento. Que sea cierto, no significa que sea lo más correcto. ¿Eran estas personas las más urgidas para esa ayuda? Lo que la población ve es a dos personas con buenos salarios que reciben un beneficio por su cercanía al poder, creando molestia, tal vez una bomba de tiempo que pone en peligro la democracia que tanto pregonamos.

Como ciudadanos con conciencia crítica debemos cuestionar nuestras leyes, más aun cuando no son cónsonas con los valores y principios que ponen al ser humano como sujeto fundamental de ellas.