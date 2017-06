La limpieza no es un castigo, es un deber

A raíz del incidente ocurrido a finales de mayo pasado, cuando un grupo de adolescentes lanzó un gato al vacío, surgieron diversas posiciones sobre si el castigo que se impuso a los alumnos había sido el mejor. Ante estos hechos la dirección del centro educativo decidió expulsar a los estudiantes involucrados. Aunque no es mi intención referirme al hecho en cuestión, sí deseo compartir ideas respecto a ciertos comentarios vertidos acerca del castigo que se le debía imponer a estos muchachos.

Escuché decir a una psicóloga, en un programa radial vespertino, que el mejor castigo era realizar trabajos comunitarios (entiéndase limpiar la escuela, arreglar las bancas o “limpiar los baños del colegio”). Una oyente, que se identificó como “comunicadora social”, señaló algo similar. Decía que los infractores debían limpiar los baños del colegio y limpiar la escuela hasta que se cansaran y se dieran cuenta de la falta cometida.

En lo personal, no estuve de acuerdo con esas opiniones, pues desde pequeña me inculcaron el valor de la limpieza; de tener todo en orden, de que hay que sacar lo que no se usa, donarlo… También me enseñaron que un hogar limpio es el reflejo de una familia que se preocupa por la salud y el bienestar de sus integrantes. No veo la limpieza como un castigo, más bien creo que es una virtud.

Será por esto que se nos cataloga como un país sucio. Tenemos cerros de basura por todos lados, las personas tiran toda clase de desechos a los ríos, plazas y playas. En términos generales, los padres no inculcan a los niños la importancia de mantener la casa limpia y en orden; que la basura no se tira a la calle, pues trae consecuencias nefastas para el ambiente. Si pensamos que hacer limpieza es un castigo, le enviamos mensajes erróneos a los niños.

En Japón, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas los estudiantes barren, trapean, sirven la merienda y asean los baños. Esa práctica se llama o-soji. Es decir, allá, además de estudiar, los jóvenes aprenden a cuidar los bienes públicos y a ser ciudadanos más conscientes, pues esto es parte de su formación integral. Y lo más importante: nadie reclama por eso.

El o-soji es una tradición en las instituciones educativas. Se trata de transmitirles e inculcarles desde chicos la importancia de mantener limpia la escuela. Esto incluye los baños, el patio y sus alrededores. Incluso, establecen el orden en que se limpia y se hace hincapié en tres puntos: la limpieza de tus alrededores es tu responsabilidad; esta limpieza representa tu alma y no es un castigo, es un deber de todos. Esto resulta inimaginable en las escuelas y colegios de América Latina, pero es una práctica que enorgullece a los japoneses. Demuestra el nivel de organización y disciplina del pueblo japonés, porque se aprende a cuidar el patrimonio público que será utilizado por las generaciones venideras.

Entonces, considerar la limpieza como un castigo o un trabajo remunerado propio de los sectores populares, no me parece lo más indicado. La idea es que los niños desde sus primeros años comprendan el valor de limpiar todo lo que está sucio, no importa quién lo haya ensuciado. Ojalá se hagan campañas de concienciación en los colegios para que los alumnos mantengan sus aulas limpias y que los padres apoyen. Así conseguiríamos que ciudades, barrios y casas sean lugares más agradables para la sana convivencia.