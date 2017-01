La lucha contra la corrupción

Hace ya dos años que la entonces nueva procuradora general de la Nación activó los mecanismos legales del Ministerio Público para investigar lo que, en ese momento, eran reiterados y abundantes rumores sobre la reinante corrupción que había tenido lugar durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal. Sus actos atizaron la esperanza de miles de panameños de que en nuestro suelo reinara la justicia.

Como consecuencia, antes de que concluyera el mes de enero de 2015, hubo arrestos y citaciones a declarar y desde entonces se han producido no menos de 100 detenciones que involucran a exfuncionarios de múltiples instituciones del Estado, como la Presidencia de la República, el Programa de Ayuda Nacional, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y un largo etcétera, además de múltiples nuevos “empresarios” (incluyo a empresarias), amigos, parientes y socios del expresidente Martinelli, sin contar con que hay varios que hicieron millones de dólares, de los que han hecho gala, pero permanecen pecho a tierra, como se dice en el mundo de la delincuencia que nos legó el gobierno militar.

Las noticias dan cuenta de más de 250 personas para quienes los fiscales han pedido llamamiento a juicio, y que no menos de 25 expedientes reposan en los despachos de jueces y magistrados, esperando que se decida la suerte de la integridad moral de la nación, cuyo pueblo aprenderá a robar más si no ve ejemplos disuasivos; por otra parte, están los casos de aquellos que pueden haber sido imputados siendo inocentes, pero que sin haber robado nada son vistos como ladrones, aquí la lección es: “Si llegas a un cargo público roba, porque igual te verán como ladrón”.

Qué justicia tan injusta la que tenemos y qué administradores de justicia tan cómplices de los delincuentes y tan enemigos de la sociedad, a la que deben proteger haciendo la justicia que no tenemos. Ahora, con el caso Odebrecht, se torna aún más dramática la situación de injusticia que vivimos en Panamá; que administrada por el Órgano Judicial y por el Ministerio Público, hacen el favor de apresar a quienes roban monedas y rinden pleitesía a dueños de fortunas que no trabajan para producir, sino para despojar a quienes producen, con lo que el destino de la nación será de indigno servilismo a improductivos ladrones encopetados, que continuarán encubiertos por las instituciones, obedientes a los delincuentes que llegarán siempre al poder, gracias a la corrupción de la que obtienen el dinero para pagar sus campañas políticas y obtener votos, merced a un deficiente sistema electoral. Para superar esta situación, hay que luchar frontalmente y sin hipocresías contra la corrupción; no hacerlo es ser corrupto y esta sociedad ya no puede más ser eso.