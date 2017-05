La mala cosecha de Maduro

La historia enseña que nada aprendemos de ella. Lo que ocurre en Venezuela es un recordatorio de los intentos de imponer el socialismo salvaje en varios países de la región. El único que lo logró, sacrificando a sus habitantes, fue la Cuba de Fidel Castro. Me cuentan que, tras el fracaso de uno de los intentos golpistas de Hugo Chávez, Castro le envió felicitaciones a Carlos Andrés Pérez por haber atajado ese intento.

Chávez fue un militar sin pasado revolucionario, solo deseó y logró acceder al poder y encontró la oportunidad ante el fracaso de los políticos tradicionales. Estos, con su accionar corrupto, le entregaron en bandeja de plata el gobierno a un militar, aventurero y oportunista, que tuvo éxito inicial al manejar el populismo y el clientelismo político. Pero fue breve su éxito, y la bonanza se convirtió en desgracia al administrar mal la economía del país, rico en yacimientos de petróleo, que generaba lo que se suponía era una riqueza infinita. Tras 18 años de gobierno, financieramente en picada, los recursos menguaron, igual que los alimentos, las medicinas y demás necesidades básicas, creando un descontento general que devino en crisis, con la muerte de Chávez.

Nicolás Maduro no es producto del voto popular, sino del dedo de Chávez, quien al saber que tenía sus días contados lo nombró como su sucesor, y luego viajó a Cuba. Hasta en eso fallo Chávez, pues prefirió morir en un país extraño, atendido por doctores cubanos. Maduro, sin sustancia popular, sin experiencia ni manejo político y financiero, no ha logrado enderezar el fracaso que heredó; en su país se encoge más la economía, se aprietan el hambre y el desespero, y aumenta la corrupción, mientras se desploma el precio internacional del petróleo. La crisis político-económica se agudiza y el Gobierno va rumbo a la pérdida del poder legislativo. La corrupción en Pdvsa es imparable, los militares más cercanos la usan como botín ya no de guerra, sino de pago por mantener el respaldo (¿lealtad?) a Maduro y Diosdado Cabello. Hasta Panamá llegan barcos cargados de combustible que salen y entran de contrabando. El petróleo venezolano es pesado y hay que mezclarlo con petróleo liviano para que sea su refinación rentable; además, tiene alto contenido de sulfuro, que en una época causó daños a muchos vehículos, hasta que se detuvo la importación.

La izquierda criolla y la venezolana, defensoras del fracaso chavista, acusan a los gringos de todos sus males y gritan que viene una invasión de Estados Unidos. Recuerdan que ya los gringos invadieron a Panamá, mataron a millones en Vietnam, Corea, Siria, Irak y en cuanto país árabe y africano se les ocurra, justificando así la sangrienta represión contra los hermanos venezolanos. No hay justificación para esa represión y muerte. Los fariseos criollos, defensores del chavismo, son los mismos que bajo influencia de la inteligencia cubana, gritaban “ni un paso atrás”. La cubanía que asesora a Maduro y a Cabello, entre ellos, el general de brigada Herminio Hernández, experto en operaciones urbanas y manejo de situaciones de crisis, tiene la orden de enfrentar el desorden civil en 11 ciudades de Venezuela y de sofocar cualquier hecho que se presente. Otro es el general de brigada Alejandro Ronda, quien reporta directamente al mayor general Hugo Carvajal, máxima autoridad de la inteligencia nacional. La información de las actividades cubanas en Venezuela es extensa, detallada y pública.

Para finalizar, traigo a la memoria a una comisión de militares y civiles panameños que viajó a Cuba, entre 1987 y 1988, para entrevistarse con Fidel Castro, en busca de sus consejos. Cuando le preguntaron ¿qué hacer ante la grave crisis reinante en Panamá?, Castro respondió: “Nada les puedo aconsejar, ustedes han cometido todos los errores posibles”, y dio por terminada la reunión. Me pregunto, si Castro viviera, qué le aconsejaría a Maduro. La historia nos enseña que nada aprendemos de ella. ¡Así lo percibo, así lo escribo!