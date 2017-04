¿Qué tiene de malo?

¿En qué me puede afectar el matrimonio del mismo sexo? ¿Por qué no dejar que estas personas se casen? Así pensaba yo antes de conocer las consecuencias de leyes como esta. Solo basta con estudiar lo que está pasando en otros países donde este tipo de leyes ya están en vigencia desde hace muchos años.

La legalización del matrimonio del mismo sexo es la madre de todas las leyes que apoyan la ideología de género. Una vez constituida, ya todas las demás leyes se anclan con mucha facilidad, porque se derivan de la primera. Algunas de ellas son:

1. La adopción de niños por parejas del mismo sexo, lo que le quita al niño el derecho de tener un papá y una mamá.

2. La enseñanza obligatoria, en las escuelas, de doctrinas ideológicas en vez de científicas como: la promoción de las relaciones homosexuales; que no se nace ni hombre ni mujer; que existen más de 100 tipos de géneros a los que se puede pertenecer, etc. contrario a los principios éticos, morales, naturales, biológicos, religiosos o cualquier otro principio que decidan los padres inculcar a sus hijos, derecho concedido en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos.

3. La obligación del Estado de pagar tratamientos químicos y quirúrgicos, con nuestros impuestos, para el cambio de sexo en adultos y en niños.

4. El uso de baños, independientemente del sexo de las personas, violentando el derecho de los demás a la privacidad y el pudor.

5. La prohibición de terapias psiquiátricas a niños, porque la homosexualidad fue sacada de la lista de enfermedades después de presiones que lograron el 58% de los votos de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

6. Sanciones legales a cualquiera que se oponga y lo exprese públicamente, en la radio, televisión, redes sociales, iglesias, escuelas, etc.

7. Privilegios que no tienen las demás personas a demandar por discriminación, como los amparados en el US Equal Employment Opportunity Commission, porque no fueron contratados, fueron despedidos, no ganan lo suficiente, no fueron promovidos, etc.

En Panamá no se cumplirán otras leyes, pero estas sí, ya que el Gobierno permitió un relator gay de la Organización de Naciones Unidas, a fines de 2016, encargado de impulsar estas leyes y presionar a los países para que se cumplan.

El matrimonio no es un derecho, como lo dejó bien claro el Tribunal de Estrasburgo, la autoridad máxima de derechos humanos, que estableció textualmente en junio de 2016: “No existe el derecho al matrimonio homosexual”. El matrimonio es una institución que establece, tanto derechos como deberes, y requiere de un compromiso implícito de perpetuar la sociedad.

Como dice la declaración del Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos, firmada en conjunto con el profesor de Harvard, Paul McHugh, antiguo jefe de Psiquiatría del hospital Johns Hopkins, “son los hechos biológicos y no ideológicos los que determinan la realidad. La sexualidad humana es binaria por definición, siendo su finalidad obvia la reproducción y crecimiento de nuestra especie”.

Si se altera el principal propósito del matrimonio, los perdedores serán los niños, porque serán instruidos por corrientes ideológicas que van modificando su pensamiento racional hasta llevarlos a creer que dos más dos es igual a cinco, acabando así con su misma esencia y su perspectiva de la realidad.

Así que, por todas estas razones, sin siquiera empezar a ahondar en temas religiosos, el matrimonio del mismo sexo sí es algo que nos compete y nos afecta a todos.