Sobre el matrimonio igualitario

El derecho tiene que cambiar con los tiempos, no puede ser un obstáculo para el cambio social, sino más bien buscarle soluciones prácticas a los problemas sociales. En Holanda, por falta de delincuentes, han tenido que cerrar 19 prisiones y algunas las han convertido en hoteles de lujo. Uno de los motivos es que se han legalizado las drogas y se trata su adicción, porque de nada sirve encerrarlos, cuando lo que necesitan es tratamiento. Me imagino que otro motivo es que allá no se aceptan los fanatismos religiosos. Simplemente se cumplen las leyes.

Estoy totalmente de acuerdo con las sabias palabras de Bertalicia Peralta, quien opina que no hay que alterarse tanto por aquello del matrimonio igualitario, ya que se va a dar, tarde o temprano, al igual que ahora no se discrimina contra los hijos que nacen fuera del matrimonio y se ha legalizado el divorcio, a pesar de lo que pueda decir la Iglesia. Igual ocurre con el consumo de la marihuana, que ya está permitida en algunas latitudes, ya que cada día hay más evidencia de la necesidad de su uso. Todo es cuestión de tiempo y la condición humana termina por nivelarlo todo. La vida ha rebasado a la Iglesia, las religiones y a los fanáticos, que siempre se han opuesto a todo.

La Conferencia Episcopal Panameña se ha atrevido a escribir un comunicado en contra del matrimonio o unión legal entre personas del mismo sexo, que ha sido muy bien contestado por la Asociación de Agnósticos y Ateos de Panamá (AAP), rechazando cualquier intromisión de la Iglesia en asuntos de derechos civiles, humanos, políticas públicas o asuntos de Estado:

Reafirman que el Estado debe salvaguardar los derechos de todas y todos por igual, sean o no creyentes.

Que la Constitución prohíbe la discriminación y la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula el derecho al matrimonio y a constituir una familia.

Que las leyes evolucionan y deben cambiar a la par de la sociedad y deben predominar las normas que más beneficien al ser humano, sin distingo de orientación sexual o género.

Que existe todo tipo de familias y lo que atenta contra la familia no es la homosexualidad, sino la violencia, la irresponsabilidad, el alcoholismo, la drogadicción, etc. Finalmente, que la procreación no es un requisito del matrimonio, como lo era en la edad media.

Yo diría que lo más importante es que se respete la separación de la Iglesia y el Estado, lo que es una conquista de la humanidad. Hace ya más de 2 mil años que Jesús evidenció que tenía en claro que entre lo religioso y lo humano, solo lo humano es intocable y fundamental. Su tolerancia llegó a escandalizar a muchos; resulta asombroso ver lo tolerante que fue Jesús con las personas y grupos marginados de su tiempo: pecadores, mujeres, cobradores de impuestos, samaritanos, prostitutas, homosexuales. Hasta llegó a comer con ellos.

A veces por salvar los dogmas de la religión hemos vulnerado los derechos humanos. Por defender un dogma hemos quemado al hereje. Por cuidar la moral hemos despreciado al homosexual. Por preservar una ética, hemos apedreado a la adúltera.

La tolerancia puede tener sus peligros, ya que puede hacer creer que todo vale y que todo está bien, pero se hace más daño al escudarse en creencias religiosas o moralistas para demandar que se discrimine contra otras personas por sus preferencias sexuales. Con ello se justifica un sectarismo que convierte la vida en opresiva, despótica e injusta. Sin libertad ni igualdad no puede haber democracia. Es imposible una relación normal entre la Iglesia y la democracia y los derechos humanos, porque el “sentimiento religioso” equivale al “sometimiento” a la jerarquía religiosa y a los dogmas medievales que permanecen. Y sin libertad ni igualdad no puede haber democracia. Si la Iglesia quiere vivir en nuestro tiempo y no en la edad media, tiene que permitir la democracia dentro de su propio seno. Debe democratizar y limpiar su propia casa en vez de inmiscuirse en las decisiones de Estado.

Uno de los argumentos que más usan los fanáticos religiosos y moralistas contra el matrimonio igualitario es que el homosexualismo atenta contra “la familia” --- pero por más que le doy vuelta y trato de entender sus argumentos, no llego a comprender en qué forma lo hace. ¿En qué forma puede afectar una unión legalizada entre personas del mismo sexo a “la familia”? ¿Será esto producto del miedo a que sus hijos se conviertan en homosexuales, o será una forma de encubrir su propia orientación sexual? Es un hecho que el homosexualismo se nace. No se hace, no tiene cura y no es contagioso. Aproximadamente el 10% de la población es homosexual y también hay homosexualismo entre ciertos animales. ¿En qué forma afecta a una familia heterosexual lo que sucede en la recámara ajena? La legalización se pide simplemente para acceder a los mismos beneficios legales que actualmente tienen las parejas heterosexuales, pero las relaciones entre personas del mismo sexo van a continuar, sean legalizadas o no. Y eso no va a afectar en nada a las familias heterosexuales. Ningún dogma religioso va a cambiar esta realidad.