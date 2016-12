¡El mejor año de la historia!

Para mí, la idea de año nuevo, como “nuevo” comienzo, no tiene mucho sentido. Los problemas del 31 de diciembre serán los mismos que los del 1 de enero. Sin embargo, entiendo y veo el valor romántico-emocional de sentir que ha llegado un “nuevo” inicio. Es en honor a esa idea, así como en respuesta a la ola pesimista que ha inundado mis redes, por lo supuestamente malo que ha sido 2016, y lo mucho que esperan que 2017 mágicamente arregle todo, que escribo esta reflexión.

Como amante de la evidencia empírica, por lo general trato (digo trato, porque es imposible por nuestra humanidad) de desligar emociones del proceso de evaluación de una situación. En 2016 empecé a leer The better Angels of our Nature: Why violence has declined (Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia, por su título en español), del científico de Harvard Steven Pinker, en el que se explica cómo nuestra sociedad ha mejorado continuamente a través del tiempo.

En una entrevista reciente, Pinker nos invita a “ver la historia y la data…” y a que “…ignoremos los titulares sensacionales del día a día…”. Indicadores de pobreza extrema, mortalidad infantil, analfabetismo y desigualdad económica están en su punto históricamente más bajo. Mientras que el acceso a salud básica, a educación (incluyendo a niñas) están en su punto más alto. Explica cómo el auge económico en China e India han hecho que más gente se haga rica, sin la necesidad de guerras ni invasiones que imponen modelos económicos. En cuanto a la elección de Donald Trump, Pinker incluso resalta lo siguiente: “A medida que los baby boomers (quienes votaron a favor de Trump) vayan falleciendo y sean reemplazados por los mileniales (quienes rechazaron a Trump) el mundo se volverá aun más tolerante”.

Este libro me llevó a analizar mi situación y la de Panamá, a pensar en todas las oportunidades que mi generación y yo tenemos. No pude evitar hacer una comparación cronológica, mientras pensaba en la fórmula: preparación más oportunidad es igual a éxito. Y al recordar esta fórmula pensé en mis antecesores.

En esta fórmula, la preparación y la oportunidad tienen pesos iguales, pero el individuo solo controla el factor preparación, el factor oportunidad es consecuencia del entorno sobre el que tenemos poco o ningún control. Mi papá tenía 32 años (mi edad actual) en 1984. En esa época Panamá estaba en recesión económica, con altas tasas de desempleo y con libertades coartadas por una dictadura, entre muchas otras limitaciones. Mi papá pudo estar más preparado que yo, pero su factor oportunidad era significativamente menor al mío, por ende, se limitaban sus posibilidades de éxito.

Es adecuado, entonces, concluir que mi generación disfruta de un factor oportunidad inmensamente mayor que la generación anterior.

En mi análisis encontré un concepto de neurociencias que explica el porqué los seres humanos tenemos la expectativa constante de que todo esté mejor de lo que realmente está, llamado “sesgo de optimismo”. Algunos científicos concluyen que este sesgo es parte de nuestro proceso normal de pensamiento. Uno de sus efectos es llevarnos a tener pensamientos irracionales, como cuando decimos: “… sé que a todo el mundo le ha pasado, pero a mí no me pasará igual”. Es el propulsor de fracasos ilusos pero, también, es impulsor de esas anomalías estadísticas que resultan en asombrosos avances.

Pero hoy quiero hablar de otro efecto del sesgo, el que nos lleva a sentir que “todo está peor de lo que realmente está”.

Para ejemplificar este efecto y su consecuencia pesimista, lo explico en términos matemáticos. Pensemos en una situación que tiene cero (0) unidades de progreso. Nuestra expectativa es llevarla a 100 unidades de progreso. Llevar esa situación a 60 unidades de progreso sería un avance importantísimo, sin embargo, el sesgo de optimismo nos haría sentir insatisfacción y retraso, al no conseguir las 100 unidades que aspirábamos. Ese efecto es, precisamente, lo que explica el abrumador pesimismo actual de algunos.

La información sugiere que la época alrededor del año 2016 es la mejor de la historia y, conforme se renueven las generaciones, vendrán aun mejores. Por ello, los invito a que contribuyan para que 2017 sea aun mejor. Los invito a que aporten un granito de arena, y si su motivación es hacer grandes cambios, ¡los invito a atreverse! Los grandes cambios los hacen gente común, como nosotros, eso sí, entendiendo el precio y sacrificio que conlleva liderar un cambio.

Aprovechemos la esperanza, impulso y mejora continua que nos trae el sesgo de optimismo pero, cuando nos sintamos derrotados, los invito a realizar un viaje histórico, un análisis de data que nos recuerde que ese mismo sesgo, nos ha llevado a creer que estamos peor de lo que realmente estamos, cuando la realidad es que siempre, siempre ¡vamos hacia adelante! Que este sea el mejor año de sus vidas.