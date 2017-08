¿Qué migración laboral necesitamos?

Recientemente la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) realizó el Foro “Flexibilidad o restricción migratoria laboral. ¿Qué necesitamos?”. Varios estudios técnicos han indicado de manera categórica que el país necesita migración laboral calificada, incluyendo el informe Dimensión del impacto del Canal de Panamá sobre la economía del país, presentado por Nathan Associates, Inc., a la Autoridad del Canal de Panamá el 3 abril 2012, el cual sugiere (página 146) que entre el 28 y 45% de los nuevos empleos a ser generados por la economía panameña para el período 2013-2025 requerirá la importación de talento.

No necesitamos pobres, informales, buhoneros, ni delincuentes, pero la migración laboral es otro síntoma de un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país, que no genera las competencias que el sector productivo requiere, el cual muchos jóvenes abandonan y no tiene la capacidad de desarrollar los recursos humanos que el crecimiento económico requiere.

Entre 2005 y 2015 el Estado dedicó $10 mil 258 millones a la educación y formación laboral (presupuestos de Meduca e Inadeh), sin embargo, nuestros jóvenes menores de 30 años pasaron, de obtener uno de cada tres nuevos empleos generados entre 2004 y 2009, a obtener 1 de cada 15 en los últimos 5 años (2012-2017).

Desde 2010, más de 12 mil alumnos desertan anualmente de la educación premedia y media, casi un 70% más que en la década anterior. De hecho, el porcentaje de deserción entre 2009 y 2015 fue del 56%, y según un informe del Banco Mundial, de julio 2012, el 95% de graduandos humildes busca trabajo.

Es decir, las perspectivas educativas del 98% de los jóvenes pobres de este país es de 12 años, pero el 81% de los nuevos empleos formales en los últimos 8 años ha requerido 12 o más años de escolaridad, 47% títulos universitarios (promedio 13.5 años). Dos de cada tres trabajadores panameños hoy tiene educación media o inferior y gana $800 o menos, mientras que la escolaridad promedio de la fuerza laboral panameña apenas llega a 11.3 años.

Este es el entorno que hace que nuestros jóvenes, un tercio de la población en edad productiva y 60% de quienes buscan trabajo, solo se beneficien de 1 de cada 15 nuevos empleos generados por la economía, 1 de cada 4 de ellos sea un nini, representen el 54% de la población penitenciaria, se vean involucrados en dos de cada tres detenciones que hace la Policía y Panamá tenga la décima peor distribución de la riqueza del mundo.

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el informe Capacitación y reclutamiento de personal en los establecimientos de Panamá (2014), cuya principal conclusión es que nuestro país es donde menos se capacita al personal en toda Latinoamérica.

8.6% de las empresas panameñas entrenan a sus trabajadores, versus 48.9% en Costa Rica, 56.7% en Colombia, 45.9% en Chile y 55.9% en la República Dominicana, solo por mencionar a algunos.

Necesitamos traer gente que nos ayude a desarrollar a nuestros jóvenes, así como políticas de recursos humanos en las empresas que les permitan mejorar sus perspectivas de empleabilidad y sostenibilidad laboral.

El autor es asesor empresarial