La milla extra por la vida

De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el decenio 2006-2015, más de 80 mil panameños perdieron la vida prematuramente, principalmente por “enfermedades no transmisibles” (ENT) del sistema circulatorio, tumores malignos y diabetes mellitus. Todas relacionadas en forma directa o indirecta con estilos de vida asociados a factores de riesgo. Esas personas le hacen falta a sus familias, a la sociedad y al país. Muchas de estas muertes pudieron evitarse o postergarse. La tendencia es al aumento del número de enfermos y fallecidos por estas causas.

Este grave problema no ha sido una prioridad en la agenda de los gobernantes, más preocupados en construir e inaugurar edificaciones, algunas innecesarias. No se ocupan en fortalecer la capacidad del sistema de salud para atender integralmente las ENT y, mucho menos, promover las condiciones que permitan actuar sobre los factores determinantes de estas, e incentivar a las personas al cuidado de la salud.

Un reflejo de la apatía frente a este problema es la carencia de información actualizada sobre la magnitud del problema, limitándose a los resultados de dos excelentes investigaciones, que necesitan ponerse al día, aunque arrojan algunas luces.

El estudio sobre Prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular, realizado en Panamá y Colón en 2010, encontró que un alto porcentaje de la población consumía con frecuencia alimentos con mucha grasa, como frituras. Sospecho que la situación es peor, pues la mayoría de las personas, fuera de casa, se ven obligadas a consumir “comida chatarra”, que contiene altos niveles de grasas, sal, condimentos y azúcares, estimulantes del apetito y la sed, lo que tiene un gran interés comercial. La “comida saludable” es costosa e inaccesible para muchos panameños. Como consecuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en 2008, cerca del 60% de la población era obesa o estaba en sobrepeso. ¡No me sorprendería que en 2017 esta cifra sea mayor!

El consumo de alcohol y sus nefastas consecuencias en la familia y la sociedad, es un serio problema de salud pública. Panamá es el mayor consumidor en Centroamérica, y ¡la edad de inicio de consumo etílico es a los 12 años! No hay datos oficiales sobre el problema ni en la forma de enfrentar este flagelo. Los retenes de fin de semana son insuficientes para controlar la ingesta de alcohol. Se requieren soluciones integrales, con la intervención de todos los componentes de la sociedad.

En mi opinión, el más importante factor de riesgo es el estrés urbano al que estamos sometidos: el desbarajuste en las calles capitalinas, propiciado por el exceso de vehículos, los conductores irresponsables, ausencia de autoridad, inseguridad, acumulación de basura, deficiente sistema de transporte público, la falta de parques y zonas verdes, que algunos sueñan con convertir en centros comerciales. Somos sedentarios y no practicamos suficiente actividad física para controlar este estrés.

Como si esto fuera poco, no contamos con un marco legal para las enfermedades crónicas. No obstante, reconozco que, aunque tardíamente para los afectados, el Gobierno promulgó en 2014 un decreto ejecutivo que establece la estrategia nacional para la prevención y el control integral de las ENT, y sus factores de riesgo. El decreto propició la formulación y divulgación de un “Plan Estratégico Nacional 2014-2025”, del que no se conoce su alcance y contenido. Recomendamos ponerlo en práctica como un asunto de Estado.

Una noticia alentadora fue la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Panamá, a fin de promover acciones dirigidas a un estilo de vida saludable. Esperemos que comiencen por respetar y mejorar las zonas verdes del parque Omar, y no quede en un acto político más.

Queda claro que lo más importante es reducir los factores de riesgo modificables de las ENT y sus determinantes sociales. Su prevención y control requieren del liderazgo solvente y fortalecido del sector salud, y de abordajes multisectoriales, inclusivos y participativos.

El gran reto que tenemos es vencer la apatía que nos caracteriza, ejercer el control social y cuidar la vida. ¿Qué esperamos?