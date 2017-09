Es el momento

El momento que el tiempo tiene su valor nos traslada al modo para cambiar la esencia laboral, ya que con frecuencia y de manera continua observamos las manifestaciones –de corrupción. Como señal o sospecha, Y a veces como prueba cuando hay confesión de parte.

Las instituciones públicas tienen en su estructura orgánica y adscrita al despacho superior la unidad ejecutora denominada auditoría interna, que su trabajo por disposiciones legales de la Contraloría General de la República está obligada a revisar y evaluar los controles internos para salvaguardar los recursos del Estado, asignados al ente, de la cual estas personas forman parte. De manera que denota en la afirmación sencilla, que posee el espacio y el tiempo suficiente para conocer de la verdad de los hechos irregulares. Y es que las irregularidades son premeditadas. En vista de que hay servidores públicos en pleno desafío a las leyes. Es decir, es oportuno la presencia del auditor en la institución y que sus dictámenes tienen que ser veraces, para que la irregularidad se declare a futuro en materia penal como hecho probatorio.

Las irregularidades más comunes, son: las dilapidaciones, malversaciones, desfalcos, cohecho y todas las inmoralidades (los desarreglos / las faltas de regla) de la administración pública que acontecen en la entidad en la cual laboran. Estas personas deben saber que son servidores públicos, y son responsables ante las autoridades por infracción de la constitución, las leyes, y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de sus funciones.

Así mismo, la Contraloría General de la República, como rectora de la fiscalización presupuestaria, no puede estar retozante de fortuna, en vista de que el presupuesto nacional es limitado, ella está obligada en su vida a dar buenos ejemplos de austeridad para exigirle a los demás que ellos no forman parte de la excepción, argumentándose pretensiones que distorsionan el concepto ahorro. Ya que, en la economía nacional solamente hay tres (3) bases: dinero, tiempo y energía.

Por otro lado, los miembros de las auditorías internas institucionales tienen que tener ojos críticos para poder ejercer la política de los ojos abiertos (ver + analizar = observar // mirar + pensar = razonar) observar y razonar es parte de la técnica profesional en el desempeño de los auditores internos, y aquel que no cumpla con sus deberes y se conduzcan por el camino de la negligencia u omisión tienen que ser encauzados por el Ministerio Público. Finalmente, saldrá a la luz la prueba evidencial de la corrupción, a través de un examen de los recursos institucional – denominado Auditoría Administrativa. Las entidades gubernamentales, a mi juicio, constantemente están en los medios por deficiencias administrativas. Es porque no practican las auditorías administrativas. Los auditores internos de las entidades del Estado no están haciendo su trabajo en revisar y evaluar los recursos asignados por el Presupuesto General del Estado.

El autor es licenciado en administración pública y contador público autorizado